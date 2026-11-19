Българските елфи са обект на разследване от ДАНС. Това съобщиха от страницата им във Facebook.

Ето какво написаха от BG Elves:

Българските елфи сме обект на разследване от ДАНС - ОФИЦИАЛНО!

Г-н Богданов може да е спокоен за липсата на ресурси, защото сега разполага с целият милиционерски ресурс, който е впрегнат да установи има или не пране на държавни пари от наша страна, както първоначално твърдяха с колегата си “журналист” Явор Дачков, а след което с половин уста се отметна от думите си.

Всички разговори с ДАНС се записват. В допълнение, пазим и цялата си кореспонденция с останалите проверяващи от НАП, икономическа полиция и Министерство на финансите.

Така че няма от какво да се притеснявате, след като 2 години всеки ден в медиите се тръби как сме получили 300 000 € и никой не успя да го докаже, сега, веднага след като Карбовски и Дачков го обявиха като безспорен факт, съвсем случайно ДАНС, с които Дачков и Карбовски нямат нищо общо, са се задействали.

Време е българските институции да покажат, че са напълно независими и истински професионалисти, които не се занимават само с глупости и най-накрая ще доведат един случай до край, като разобличат най-голямата заплаха надвиснала над българите - Елфите.

Успех им желаем, вярваме, че ще се справят.

Предисторията

Вчера съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че ще заведе съдебно дело заради твърдения, направени в подкаста на журналистите Мартин Карбовски и Явор Дачков, според които той финансира "тролски ферми" с публични средства. Това стана ясно от негова публикация в социалните мрежи. По думите на народния представител в предаването е било заявено, че той поддържа подобни онлайн мрежи с пари на българските и европейските данъкоплатци.

Мирчев категорично отхвърли тези обвинения, определяйки ги като "откровена клевета", която няма да остави без последствия.

"Нямам и не финансирам "тролски ферми". Нито с лични пари, нито с пари на данъкоплатците. За ДБ и "Да, България" важи същото“, подчертава той в позицията си.

Мирчев посочва, че приема политическата критика, но когато се отправят публични обвинения в злоупотреба с публичен ресурс, авторите им трябва да понесат отговорност. "След като някой толкова убедено и с такава лекота твърди, че финансирам "тролски ферми", ще му бъде предоставена възможност и да го докаже, а не само да го твърди", заявява депутатът.

Той допълва още, че ако спечели делото, ще дари присъденото обезщетение за каузи, свързани с популяризирането на кръводаряването в България.

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Поводът за реакцията на съпредседателя на "Да, България" е изданието на шоуто от неделя (15 ноември), когато по време на разговора Явор Дачков коментира дейността на онлайн групата "БГ Елфи" (BG Elves) и заявява, че тя е пряко свързана с Ивайло Мирчев и се финансира като "тролска ферма" със средства на данъкоплатците.

Карбовски си взе думите назад

След заканата на Мирчев, Мартин Карбовски смекчи тона. В публикация във Facebook Карбовски призна, че материалът, на който двамата са се позовали, е с неясен произход, без посочен автор и без доказателства в подкрепа на обвиненията. Става дума за репортаж за хората зад БГ Елфите и предполагаемото финансиране, което са получили от държавата.

"По повод недоволството на господин Мирчев журналистическата етика ни задължава да признаем, че пуснахме и се позовахме на материал от мрежата, дошъл в последния момент с неуточнен автор. За да постъпим коректно, трябва да признаем, че господин Мирчев има право да оспорва твърденията, а ние нямаме ресурс да ги докажем", написа журналистът.

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Карбовски оттегли обвиненията

"Затова си взимаме думите назад - той едва ли е спонсор на тролски мрежи", допълни Карбовски.

Той отправи и покана към Мирчев да гостува в неговия YouTube канал, за да отговори на въпросите около предполагаемите връзки с "Елфите".

"Правим тази крачка и се надяваме тя да го убеди да гостува в Ютюб Канала на Карбовски, където задаваме отдавна този така обсъждания въпрос, който се носи като мълва и се твърди от негови колеги политици. Поканата се надяваме да бъде приета и за друго - не само за извинението - нашият екип наистина иска да възстанови обществения разговор, счупен у нас от геополитиката", мотивира поканата си журналистът.