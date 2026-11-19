Мониторинговите канали съобщават, че в следващите 48 часа има сериозна опасност Русия да предприеме масирана ракетна атака срещу Украйна, като вероятно това ще се случи още тази нощ. Засечени са стратегически самолети, включително три самолета Ту-95, насочващи се към летище "Оленя" на около 90 км южно от Мурманск, близо до границата с Финландия - основната изходна точка на руската стратегическа авиация за масирани удари срещу Украйна.

Основните цели на руснаците се очаква да бъдат Северният и Южният мост в Киев, както и мостовете в микрорайон Русановка в източната част на столицата, и мостовете близо до Вишгород в Киевска област, съобщи мониторинговият канал в Telegram "єRadar".

Вероятни цели са също енергийната инфраструктура и отоплителните системи.

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