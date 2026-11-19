Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин бил ужасно ядосан на президента Володимир Зеленски заради атаките срещу Кримския мост. "Путин беше изключително ядосан. И е разбираемо, че се чувстваше така", каза Тръмп в интервю за NBC News.

Trump to NBC News: Putin was extremely upset with Zelensky over that attack on the Crimean Bridge. It's understandable that Putin felt this way. https://t.co/WYLnJO7XZI — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Тръмп обяви също, че няма да вземе "никакви окончателни решения относно войната в Украйна без Зеленски".

Trump to NBC News: I would not make any final decisions regarding the war in Ukraine without Zelensky. https://t.co/l4QG4ccRjZ — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Освен това президентът на САЩ даде много висока оценка на посещението си в Китай като го определи като "12 от 10" и добави, че е успял да изгради "фантастични" отношения по време на форума.

Още: Зеленски пристигна в Берлин за среща на "Коалицията на желаещите": Над 40 партньори са на линия

В същото време Bloomberg Exclusive съобщи, че Тръмп се е обадил на европейските съюзници на Украйна, които днес се събраха в Берлин на среща на "Коалицията на желаещите", за да сподели няколко думи за срещата си с Путин. Според източници на изданието, Тръмп е казал на европейските лидери от борда на президентския си самолет, че разговорът му с Путин е минал добре и това ще помогне за напредъка на мира в Украйна.

Първи руски акт на разплата за Кримския мост? Атака срещу нидерландското посолство в Киев