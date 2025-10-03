Гърция разби турски склад за оръжия

Гръцката полиция съобщи в петък, че е арестувала 13 турски граждани в североизточния граничен град Суфли, след като е иззела голям склад с огнестрелни оръжия, за които се смята, че са предназначени за членове на известната турска банда, известна като „Далтоните“, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Заподозрените, седем мъже и шест жени, са били открити със 147 пистолета и десетки пълнители, след като са влезли незаконно в Гърция, преминавайки река Еврос, която е част от границата с Турция, съобщи полицията.

Полицейски източници съобщиха, че оръжията са били скрити в тайник и че служителите на реда са организирали засада в района, за да прихванат получателите. След продължителна операция заподозрените са били проследени и задържани.

Властите смятат, че огнестрелните оръжия са били предназначени за членове на банди, действащи в Гърция и други европейски страни, по-специално Испания.

Арестите са извършени от служители на Поддирекция за борба с организираната престъпност в Северна Гърция. Разследването продължава.