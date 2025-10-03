Войната в Украйна:

Гърция разби турски склад за оръжия

03 октомври 2025, 16:44 часа 188 прочитания 0 коментара
Гърция разби турски склад за оръжия

Гръцката полиция съобщи в петък, че е арестувала 13 турски граждани в североизточния граничен град Суфли, след като е иззела голям склад с огнестрелни оръжия, за които се смята, че са предназначени за членове на известната турска банда, известна като „Далтоните“, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Заподозрените, седем мъже и шест жени, са били открити със 147 пистолета и десетки пълнители, след като са влезли незаконно в Гърция, преминавайки река Еврос, която е част от границата с Турция, съобщи полицията.

Полицейски източници съобщиха, че оръжията са били скрити в тайник и че служителите на реда са организирали засада в района, за да прихванат получателите. След продължителна операция заподозрените са били проследени и задържани.

Властите смятат, че огнестрелните оръжия са били предназначени за членове на банди, действащи в Гърция и други европейски страни, по-специално Испания.

Арестите са извършени от служители на Поддирекция за борба с организираната престъпност в Северна Гърция. Разследването продължава. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Гърция оръжия информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес