Гърция раздава наеми и жилища, за да реши кризата

С две нови мерки – социален наем и социално жилище, правителството в Гърция ще се опита да облекчи жилищната криза в страната, съобщи "Евронюз". Според министъра на социалното сближаване и семейството Домна Михаилиду, това са "сложни инструменти", които изискват сътрудничество между множество институции. По-конкретно, проектите за социални жилища ще се базират на активиране на дълго пренебрегвани държавни имоти, включително неизползвани държавни терени.

ОЩЕ: Измама най-малко за 23 милиона евро: Арести в Гърция за скандала с евросубсидиите

В сътрудничество с Министерството на отбраната, новите жилищни инициативи ще използват неактивни военни обекти, като вече са избрани три казармени терена – в Атина, Солун и Патра.

Какво предвиждат мерките?

Първият етап на програмата цели изграждането на между 1500 и 1700 социални жилища, достъпни за домакинства със средни доходи.

"Нашата цел е бързо да увеличим жилищния фонд, точно там, където има нужда – в сърцето на градските центрове на Атина, Солун и Патра", каза Михаилиду.

Втората правителствена мярка – социалният наем – предвижда партньорство между публичния и частния сектор. Целта е реконструкция на съществуващи неизползваеми сгради, вместо изграждане на нови. Частен инвеститор ще поеме обновяването на сгради, притежавани от държавни институции, като поне 30% от новите жилища ще бъдат предоставени на държавата.

"По този начин увеличаваме жилищния фонд, оползотворяваме замразени държавни активи и създаваме социални жилища там, където има нужда", обясни министърът.

ОЩЕ: Пояснение за глобите в Гърция: Може ли с яке зад волана и с чанти на седалката

Експертите са скептични

Въпреки това експертите на пазара подчертават, че макар тези мерки вече да се прилагат в редица европейски страни, в Гърция изпълнението им ще бъде трудно.

Причините са няколко – много държавни имоти имат неуреден статут на собственост, чието изясняване може да отнеме месеци или дори години, а процедурите за разрешение и лицензиране на нови строежи остават изключително бавни.

Според представители на сектора, са нужни "ускорени процедури", подобни на тези, използвани преди Олимпийските игри.

Изследване на гръцката платформа за недвижими имоти Prosperty показва, че пазарът страда от проблеми както в предлагането, така и в търсенето, като много имоти остават необитаеми дълго време поради разминаване между цена и качество.

ОЩЕ: Завещания, работа и нов бизнес: Гърция и Турция с нови мерки в полза на хората и икономиката

От страна на предлагането повечето налични жилища са стари постройки от 60-те и 70-те години, а само едно от десет е реновирано. В момента има около 131 000 имота за продажба и 45 000 под наем, но повечето остават празни между шест месеца и две години. Средната цена достига 300 000 евро, или около 2500 евро на квадратен метър, докато новото строителство е насочено към високодоходни купувачи, като цените на луксозните жилища често надхвърлят 6000 евро на квадрат.

От страна на търсенето, собствеността на жилища е намаляла с 12%, а младите хора и семействата трудно могат да си позволят покупка заради високите първоначални вноски по ипотеките. Проучването предлага политики като схеми „наем с право на покупка“, подкрепени от държавата, и разширяване на програмата „Моят дом“, която предоставя държавно гарантирани заеми на млади купувачи.

Prosperty също така препоръчва държавни гаранции и целенасочени данъчни облекчения, както и въвеждането на прогресивен данък върху празните жилища в определени „червени зони“, превръщането на търговски обекти в жилища с държавна подкрепа и създаването на гръцка платформа за имотни обяви (MLS) за повече прозрачност и реални цени.

ОЩЕ: Гърция въведе 13-часов работен ден

"Прозрачността е ключът към стабилизиране на пазара", подчерта Маркопулос. Тя добави, че без ясни данни никой не може да има точна представа за реалната наличност на жилища.

Изследването заключава, че решаването на жилищната криза изисква не само строителство на нови имоти, но и иновативни инструменти, повишаване на прозрачността и политики, които насърчават жилищната собственост и достъпа до кредити.