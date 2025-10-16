Войната в Украйна:

Завещания, работа и нов бизнес: Гърция и Турция с нови мерки в полза на хората и икономиката

От ноември 2025 г. публикуването на завещания в Гърция ще се извършва изцяло от нотариуси чрез платформата diathikes.gr, вместо в съдилищата. Процедурата ще се ускори значително – от досегашните 12–14 месеца до само 3–7 дни.

Мярката цели да намали бюрокрацията, да намали натовареността на съдилищата, да намали разходите и да ускори достъпа на наследниците до имуществото. Очаква се това да подпомогне икономическата активност и пазара на недвижими имоти.

Според указ на турския президент Реджеп Ердоган, публикуван в Държавен вестник на Турция, гражданите на Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан ще могат да работят и да правят бизнес в Турция, без да се нуждаят от гражданство или разрешение за работа, с изключение на военния и разузнавателния сектор. Съгласно указа тези граждани трябва да се регистрират в професионални камари наравно с турските граждани, но няма да имат право да гласуват на избори.

