Гърция въведе 13-часов работен ден

Парламентът на Гърция прие противоречива реформа, която ще позволи 13-часов работен ден при конкретни обстоятелства. Законопроектът, предложен от консервативното правителство, бе обсъждан два дни и предизвика остра критика от страна на синдикати и опозиционни партии. Правителството настоява, че 13-часовият работен ден ще бъде изцяло доброволен, ще се прилага само в частния сектор и не повече от 37 дни в годината.

ОЩЕ: Скоро в Гърция: 13-часов работен ден 6 пъти в седмицата

Насъгласие

Този месец синдикатите организираха две общонационални стачки, като хиляди работници протестираха срещу законопроекта, който според лявата партия "Сириза" е "достоен за Средновековието".

"В продължение на век се борим да намалим осемчасовия работен ден до седем или шестчасов. В организираните страни в Европа той се е превърнал в шестчасов работен ден и четиридневна работна седмица", каза Панагиотис Цокос, ген. секретар на Федерацията по енергетика.

ОЩЕ: Намаляват цените на основни продукти в Гърция

Опозиционните партии и синдикатите твърдят, че работниците рискуват да бъдат уволнени, ако откажат да работят по-дълго.

Гръцките синдикати настояват още да се върнат 13 и 14 заплати, спрени по време на финансовата криза в страната.