Измама най-малко за 23 милиона евро: Арести в Гърция за скандала с евросубсидиите

Поне 37 души са арестувани в Гърция във връзка със скандал за субсидии за земеделски стопанства от ЕС, при който се подозира, че са били незаконно изплатени милиони евро. Това съобщи гръцката полиция. Арестите са били извършени в Атина, Солун, Крит и други райони в рамките на продължаваща операция, допълват от полицията. Арестите започнаха след проверката на 13 октомври от страна на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в офисите на OPEKEPE, гръцката държавна агенция, която контролира изплащането на средствата от ЕС за подпомагане на земеделските стопани, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Разследване на ЕС показа широко разпространена злоупотреба с фондове, разпределяни от OPEKEPE. Според правителството агенцията е изплащала над 3 милиарда евро (3,5 милиарда долара) годишно, главно под формата на субсидии за 680 000 земеделски производители.

Критската следа - натиск върху Мицотакис

Случаят оказа силен натиск върху министър-председателя Кириакос Мицотакис – още повече предвид дългогодишното политическо влияние на семейството му в Крит.

Той обеща да вкара отговорните лица в затвора и да възстанови средствата.

Разследването на ЕС установи, че повечето от предполагаемите измамни заявления за субсидии са подадени от Крит.

Експерти и медии сочат с пръст корупцията и системата на покровителство, за която се твърди, че е широко разпространена в страната.

Мицотакис обаче подчерта, че измамата, която според гръцките власти възлиза на най-малко 23 милиона евро, е започнала през 2016 г., преди той да дойде на власт през 2019 г.

Вместо крави Ферари и Порше

Сред получателите на селскостопанските средства от ЕС са и бивш политик - Калиопи Семерциду от управляващата партия „Нова Демокрация“ и нейният партньор Христос Магириас.

Между 2019 и 2024 г. те са получили около 2,6 милиона европейски субсидии за 1 300 млечни крави. В оборите обаче следователите не са открили крави, а луксозни автомобили Ферари и Порше.

Гръцката служба за борба с прането на пари конфискува автомобилите, както и други активи на стойност 1,5 милиона евро. Семерциду отрича всички обвинения.

Обект на разследването са и настоящи депутати. Членове на парламента са накарали скандалната и вече закрита агенция да отпусне субсидии за земеделски производители в техните избирателни райони, което представлява купуване на гласове с пари от ЕС. В тази връзка се разследват най-малко десет депутати.

