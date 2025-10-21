Пояснение за глобите в Гърция: Може ли с яке зад волана и с чанти на седалката

След като Гърция прие промени в Кодекса си за движение по пътищата, се появиха новини в страната, но и отвъд нея как не може да се кара с яке зад волана, да се пие кафе или да се слагат дори пазарски чанти на седалките, защото за това щяло да има глоби. Седмици по-късно гръцкото министерството на инфраструктурата и транспорта отхвърли съобщенията, че новият Кодекс за движение по пътищата включва глоби за шофиране с дебело яке, пиене на кафе или поставяне на пазарски чанти върху автомобилните седалки, предаде гръцкото издание Kathimerini.

„Няма такава забрана“, заявиха от министерството, уточнявайки, че носенето на яке по време на шофиране не е наказуемо.

Каква е уловката?

В него се посочва също, че шофьорите имат право да пият кафе или вода и да използват поставки за чаши. Единственото изискване е шофьорите да могат да се движат свободно, за да шофират безопасно – правило, което вече съществуваше в предишната версия на кодекса.

Относно пазарските чанти, министерството отбеляза, че няма правило, което да забранява поставянето им на седалките. То просто препоръчва да се съхраняват сигурно, в идеалния случай в багажника, за да не блокират видимостта на водача или да се движат опасно.

„Нито едно от горепосочените действия няма да доведе до глоба, стига да не се нарушават основните правила за безопасно шофиране", заявиха от министерството.