Гърмят дейта центрове, украински съвет: "Яндекс", пробвахте ли да изключите и пак да включите?

След като в последната седмица Украйна порази с дронове 3 от общо 5 големи дейта центрове на "Яндекс", шефът на руския монополист на онлайн услуги Дима Пирогов изплака в социалната мрежа X, че след поредния удар потребителите не могат да си проверят балансите или да правят разплащания.

Светкавично дойде отговор от официалния профил в Х на Fire Point, водещата украинска компания за отбранителни технологии, която произвежда дроновете FP-1 и крилатите ракети FP-5 Flamingo:

"Яндекс", пробвахте ли да изключите и пак да включите?"

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Припомняме друг ефект от атаките по руските дейта центрове - след тях в последните дни рязко намаляха коментарите на омраза и провокациите в интернет, което показва добре откъде идват огромна част от ботовете.

Капитан Данов: Ударените кораби са разчитали да ги защитим. Ние не защитаваме от Русия