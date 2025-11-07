Хаос в Париж: Протестиращ се подпали по време на концерт на Израелската филхармония (ВИДЕО)

Концертът на Израелската филхармония в Париж се превърна в хаос в четвъртък вечерта, когато протестиращи запалиха факла в препълнената зала, изпълвайки я с дим и огън. Инцидентът се случи на фона на нарастващи антиизраелски демонстрации в цяла Франция. Преди представлението, Генералната конфедерация на труда поиска организаторите да признаят претенциите срещу израелското правителство.
When you try to disrupt the Israel Philharmonic concert but end up setting yourself on fire— NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2025
The Israel Philharmonic Orchestra’s concert at the Philharmonie de Paris descended into chaos when a protester nearly set himself on fire with a flare inside the hall. pic.twitter.com/1JzlnHOPx4
През първата половина на концерта множество протестиращи се изправиха, скандирайки антиизраелски лозунги. Един от тях запали червена факла, подпалвайки близките места и принуждавайки пожарникарите да се втурнат в залата. Служители по сигурността и полицията изпълниха пътеките.
Въпреки дима и объркването, оркестърът продължи да свири Пети концерт на Бетовен под диригентството на Андраш Шиф, който завърши концерта с валс на Шопен, предизвиквайки овации от публиката.
Властите съобщиха, че четирима души са били задържани.