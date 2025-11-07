Войната в Украйна:

Хаос в Париж: Протестиращ се подпали по време на концерт на Израелската филхармония (ВИДЕО)

Концертът на Израелската филхармония в Париж се превърна в хаос в четвъртък вечерта, когато протестиращи запалиха факла в препълнената зала, изпълвайки я с дим и огън. Инцидентът се случи на фона на нарастващи антиизраелски демонстрации в цяла Франция. Преди представлението, Генералната конфедерация на труда поиска организаторите да признаят претенциите срещу израелското правителство.

През първата половина на концерта множество протестиращи се изправиха, скандирайки антиизраелски лозунги. Един от тях запали червена факла, подпалвайки близките места и принуждавайки пожарникарите да се втурнат в залата. Служители по сигурността и полицията изпълниха пътеките.

Въпреки дима и объркването, оркестърът продължи да свири Пети концерт на Бетовен под диригентството на Андраш Шиф, който завърши концерта с валс на Шопен, предизвиквайки овации от публиката.

Властите съобщиха, че четирима души са били задържани.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
