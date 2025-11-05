Хибридната война на Русия поставя на изпитание Европа: Пълен списък на нарушенията по държави

Проникването на руски дронове и нееднократното нарушаване на въздушното пространство на европейските членки на НАТО зачестиха от септември, когато повече от 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония. Оттогава поредица от случаи с дронове, произходът на които до голяма степен е неизвестен, нарушиха въздушните операции в Европа.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече нахлуванията „хибридна война“ и въпреки че не посочи, че Русия е отговорна за всички случаи, заяви, че е ясно, че целта на Русия е да „всее разделение“ в Европа.

Ето някои от най-сериозните случаи на нарушаване на въздушното пространство и забелязани дронове от началото на годината:

БЕЛГИЯ

Летищата в Брюксел и в Лиеж бяха затворени снощи, след като бяха забелязани дронове, в резултат от което редица пристигащи полети бяха отклонени, а някои заминаващи самолети не успяха да излетят. Летището в Брюксел възобнови работа тази сутрин, въпреки че някои полети бяха отменени, а при други имаше закъснение.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви в неделя, че полицията разследва съобщения за забелязани дронове над военновъздушната база „Клайн Брьогел“ в Североизточна Белгия.

Белгия започна миналата седмица разследване, след като два дрона бяха забелязани над военна база в югоизточната част на страната, а миналия месец разследва появата на няколко дрона над военна база в Елсенборн, близо до границата с Германия.

ЧЕХИЯ

Чешката армия съобщи на 10 септември, че засича нарастващ брой неидентифицирани дронове над военните си обекти, посочва американският Институт за изследване на войната.

ДАНИЯ

Дронове нарушиха въздушното движение над шест датски летища през септември, включително в Копенхаген, където се намира най-натовареното летище в региона. Министър-председателката Мете Фредериксен заяви, че става въпрос за хибридна атака срещу страната ѝ.

ЕСТОНИЯ

Три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на натовската страна Естония в продължение на 12 минути на 19 септември, преди италиански изтребители от НАТО да ги ескортират обратно.

ГЕРМАНИЯ

Летищата в Берлин и в Бремен за кратко бяха затворени през уикенда след два отделни случая на засечени дронове, съобщиха местни медии.

Дронове са били забелязани над летища и военни обекти в цяла Германия в началото на октомври, пише в цитиран от „Билд“ поверителен полицейски доклад, което означава, че е възможно случаят над летището в Мюнхен от 3 октомври да е бил само върхът на айсберга.

Министерството на вътрешните работи на германската провинция Шлезвиг-Холщайн обяви на 26 септември, че предходната нощ са били забелязани дронове и се води разследване по подозрения за шпионаж и саботаж.

ЛИТВА

Членуващата в НАТО Литва затвори летището си във Вилнюс и граничните пунктове по границата с Беларус на 28 октомври, след като няколко обекта, за които се предполага, че са били балони с хелий, навлязоха във въздушното ѝ пространство, обяви Националният център за управление на кризи на страната. Това бе четвъртият подобен случай в рамките на седмица.

Вилнюс обяви на 23 октомври, че два руски военни самолета са навлезли във въздушното ѝ пространство и са останали в него 18 секунди, което предизвика официален протест и реакция от страна на силите на НАТО, а Русия отрече случая.

НОРВЕГИЯ

Летището в норвежката столица Осло временно отложи пристигането на няколко полета сутринта на 6 октомври след съобщение за дрон близо до него, каза компанията оператор на летището „Авинор“.

ПОЛША

Полски изтребители МиГ-29 прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море на 30 октомври, каза министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш.

Въоръжените сили на страната заявиха, че самолетите им са прехванали руски самолет на разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море на 28 октомври.

Около 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на страната през нощта срещу 10 септември. НАТО използва изтребители Ф-35 и Ф-16, хеликоптери и система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, за да се справи с нахлуването.

РУМЪНИЯ

Румъния вдигна по тревога изтребители на 13 септември, когато дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, каза министерството на отбраната на страната.

ИСПАНИЯ

Летището в Палма де Майорка временно прекрати работа на 20 октомври след съобщения за дронове, отбелязва Институтът за изследване на войната.