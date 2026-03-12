И руските депутати останаха без интернет, не работят дори служебните телефони

Държавната дума на Русия също е станала без интернет без като дни наред вече дори столицата Москва и вторият по големина руски град Санкт Петербург са подложени на ограничения на мобилния интернет. Депутатът от партия "Справедлива Русия" Михаил Делягин съобщи, че в сградата на руския парламент е спрял да работи Wi-Fi, не са достъпни както обществената мрежа, така и защитената с парола.

Не работи дори новото приложение за съобщения MAX, което бе създадено като национален месинджър и алтернатива на западни приложения като WhatsApp и Telegram. То бе пуснато само преди година - през март 2025 г. и е подобно на китайското WeChat.

В доста саркастичен тон Делягин коментира, че това прави руските депутати солидарни с обикновените граждани и принудени да споделят същите трудности. "Напълно съм съгласен: депутатите трябва да бъдат обединени с народа. Когато "Единна Русия" (партията на Владимир Путин - бел. ред.) с политиката си на задушаване довърши и канализационната система, тогава и тоалетните в Думата също ще трябва да бъдат затворени", пише той. И добавя: "Липсата на новини е най-добрата новина! Парламентът и народът, обединени – това е истинската демокрация."

Неговият колега пък Сергей Обухов от Комунистическата партия обяви, че не работи и електронната поща. А Алексей Курини от същата партия добавя, че дори служебните телефони в сградата не работят, съобщи телеграм каналът ASTRA.

В Москва и Санкт Петербург спряха интернета

Андрей Свинцов, също депутат от Държавната дума, заяви по-рано, че интернет потребителите в Русия няма да могат да използват Телеграм, дори ако свалят VPN и опитат да използват услуга срещу рестрикциите.