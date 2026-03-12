Правителството на Гюров:

12 март 2026, 16:42 часа 205 прочитания 0 коментара
Почти разпродаден: Вера Шандел представя "Животът на Едит Пиаф" на 20 март в зала "България"

На 20 март от 19:00 ч. в зала "България" публиката в София ще има възможност да се потопи в света на една от най-великите фигури в музиката – Едит Пиаф. Биографичният спектакъл "Животът на: Едит Пиаф" с участието на певицата Вера Шандел е почти напълно разпродаден, а интересът към събитието показва, че песните на легендарната френска изпълнителка продължават да вълнуват и днес. Концертът ще се излъчва на живо за целия свят оттук.

Вера Шандел вече обяви и втора дата за спектакъла – 09 ноември 2026 г. Билетите и за него ще бъдат пуснати в продажба до една седмица.

Концерт-спектакълът е създаден специално за домакинството на България на сесията на ЮНЕСКО през 2023 година и е представян и в зала 1 на ЮНЕСКО в Париж, което го поставя в по-широк международен културен контекст като част от формалното домакинство на страната ни. Самата дата на концерта, 20 март, е Международният ден на франкофонията.

Проектът е сценичен разказ в 16 песни, в който музика, слово и образ се преплитат в жива театрално-музикална форма. Спектакълът не следва строго биографична хронология, а разглежда живота на Пиаф като поредица от избори, вътрешни битки и състояния, превърнати в сцени. "Мисля, че причината Едит Пиаф да се превърне в символ още приживе е именно емоцията, която успява да предаде", казва Вера Шандел. "В песните ѝ има нещо, което всички разпознаваме – онази чувствена вълна, която минава през живота на всеки човек."

Спектакълът е създаден от Вера Шандел и Ангел Заберски Трио под режисурата на Марияна Арсенова. На сцената ще звучат съвременни джаз аранжименти на класическите шансони – прочит, който отваря музиката на Пиаф към днешния слух, без да губи нейната интимност и драматична сила.

В концерта участват:

Вера Шандел – вокал

Ангел Заберски – пиано и аранжименти

Борис Таслев – контрабас

Стоян Янкулов – ударни

Специално участие ще имат легендарната Мими Николова и 18-годишната певица Александра, която прави своята сценична среща с публиката – символичен мост между поколенията. "За мен е много важно присъствието на поколенията – и на сцената, и в залата", казва Шандел. "Едит Пиаф самата е била пигмалион за млади артисти и е умеела да разпознава таланта."

Особено внимание е отделено на срещата между поколенията в публиката. Организаторите предоставят подарък-билети за хора, родени до 1946 г. включително и за такива след 2006 г., както и намалени билети за ученици, студенти и пенсионери.

"Историята на Пиаф е и урок – за изборите, които правим, когато се сблъскаме с болката", казва Вера Шандел. "Толкова тежък живот, колкото нейния, малко хора имат. И въпреки това тя се изправя и продължава. Това е въпрос на избор."

Спектакълът "Животът на: Едит Пиаф" е първи от поредицата "Животът на:", посветена на вдъхновяващи фигури в музиката.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Център за градска мобилност и ще бъде излъчено и онлайн, за да достигне до публика извън България.

Билети все още можете да откриете онлайн в мрежатана Eventim.

Яна Баярова
