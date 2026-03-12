Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Загуби за десетки милиони: Москва е без мобилен интернет от седмица

12 март 2026, 14:10 часа 258 прочитания 0 коментара
Загуби за десетки милиони: Москва е без мобилен интернет от седмица

През последната седмица в центъра на Москва бяха регистрирани няколко големи прекъсвания на мобилния интернет, съобщават местни медии. Заради липсата на връзка бизнесът е загубил около 70 милиона долара само за пет дни. Най-засегнатите сектори от спирането на интернета са таксиметровите услуги, услугите за споделено ползване на автомобили, куриерските услуги, както и търговията на дребно.

Прекъсвания без предупреждение

Прекъсванията са станали без предупреждение, а властите не са обяснили причините, позовавайки се на засилените мерки за сигурност.

Още: Проучване: Руският бизнес все повече мисли предимно да затваря

Има предположения, че властите в Кремъл тества технология за "бял ​​списък“, при която достъпът е ограничен само до определени ресурси.

Вчера стана ясно, че руските предприемачи все по-често обмислят затваряне на бизнеса си на фона на влошаващи се в Русия икономически условия и технически проблеми, включително прекъсвания на мобилния интернет. Според проучване на Фондация "Обществено мнение" (FOM) и Висшето руско училище по икономика (HSE), приблизително 31% от предприемачите в Русия обмислят затваряне или продажба на бизнеса си.

През първото тримесечие на 2026 г. това число се е увеличило с 8 процентни пункта в сравнение със същия период на 2025 г., сочи материал на руското издание "Ведомости".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Оптимизмът се изпари: Всеки втори руски бизнесмен се готви за най-лошото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Москва Русия руска икономика руски бизнес интернет
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес