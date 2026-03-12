Унгария връща на Украйна откраднатите инкасаторски коли, но не и парите и златото

Унгария обяви, че ще върне двата бронирани инкасаторски автомобила на държавната украинска банка "Ощадбанк", които по-рано бе конфискувала незаконно в Будапеща, но не и "похитените", както ги определи украинският външен министър Андрий Сибиха, пари и злато. Припомняме, че задържаните от Унгария пари са на стойност приблизително 40 млн. долара, 35 млн. евро и около 9 кг злато - т.е. цялата стойност възлиза на около 80 млн. долара.

Унгарската национална данъчна и митническа служба, натоварена от правителството в Будпеща да проведе официалното разследване, е информирала адвокатите на украинската страна, че ще върне конфискуваните превозни средства, пише "Украинска правда". Не е ясно в какво състояние са сейфовете на колите, след като са били разбити от унгарците.

Златните и валутните ценности, незаконно иззети от бронираните превозни средства на банката от унгарските власти, остават в Унгария. Изданието посочва, че тази седмица Унгария набързо е приела закон, "с който създава правно основание за конфискация на средствата, попаднали в ръцете на унгарските служби за сигурност след обира на два бронирани автомобила на "Ощадбанк". Това е предвидено и в специално решение, прието от правителството на Орбан. Конфискацията на превозните средства не е била спомената в документите, приети от унгарските власти, допълва "Украинска правда".

