Русия обвини Украйна във втора атака по "Турски поток" за денонощие: Съмнения около заплахата, "предречена" от Путин

Русия обвини Украйна във втори опит в рамките на денонощие за атака по компресорната станция "Руска" в село Гай-Кодзор, Краснодарския край, която е определяща за работата на газопровода "Турски поток". Нападението с дронове е било неуспешно - 10 украински безпилотни летателни апарата са били унищожени, твърди руското Министерство на отбраната. Става въпрос за предполагаема атака в нощта на 12 март, като предишното обвинение от вчера беше за нощта на 10 срещу 11 март.

"Опит да се прекъснат доставките на газ за Европа"

„В нощта на 12 март тази година киевският режим, в опит да прекъсне доставките на газ за европейските потребители, предприе атака с безпилотни летателни апарати с фиксирани крила срещу компресорната станция „Руска“ в село Гай-Кодзор в Краснодарски край. Между 3:55 и 6:45 часа московско време на 12 март руските екипажи за противовъздушна отбрана и електронна война унищожиха 10 украински безпилотни летателни апарата с фиксирани крила във въздушното пространство над газовата компресорна станция, която доставя газ чрез газопровода „Турски поток“, съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Ведомството уточни, че „не са нанесени щети на защитения обект“.

В официалната сводка на военното министерство в Telegram пише, че през изминалата нощ над Краснодарския край са били свалени 30 дрона от общо 80, изстреляни срещу територията на Русия и окупирания Крим.

Предходното обвинение

Вчера руското военно ведомство съобщи, че между 23:47 часа на 10 март и 15:58 часа на 11 март са свалени още 10 украински далекобойни дрона в района на станцията. Съгласно сводката, първо били свалени 4 дрона от самолетен тип - от руската ПВО, в съседство до станцията. Впоследствие изтребители прехванали още 2 дрона, а други 3 били унищожени от мобилни огневи групи, като 2 от тези 3 дрона са свалени директно над станцията. Десетият дрон бил свален в 15:58 часа московско време на 11 март, пак над компресорната станция.

"Едновременно с опитите за деактивиране на газокомпресорната станция "Руска", Украйна се опита да атакува компресорната станция "Береговая" на тръбопровода "Син поток" край Туапсе в нощта на 11 март, използвайки 14 ударни безпилотни летателни апарата. В резултат на координираните действия на руските екипи за противовъздушна отбрана и електронно заглушаване не бяха нанесени щети на отбраняваното съоръжение", твърдеше още руското военно министерство на 11 март.

Случайност? Путин "предрече" атаките

Всичко това се случва около две седмици след като диктаторът Владимир Путин заяви, че Москва разполагала с информация за възможни опити за саботаж на газопроводите "Турски поток" и "Син поток" в Черно море. Стопанинът на Кремъл предупреди в края на февруари, че такива действия биха могли да провалят мирните преговори с Украйна.

Москва вече е посочвала предполагаеми украински саботажи или атаки като причина за ескалиране на напрежението. След разговорите между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп във Флорида на 28 декември Русия обвини Украйна, че се е опитала да удари резиденцията на Путин в Новгородска област с дронове - твърдение, което самият Тръмп по-късно отхвърли.

"Турски поток" и "Син поток" са големи подводни газопроводи, които транспортират руски природен газ директно до Турция, заобикаляйки транзитните маршрути през Украйна. Инфраструктурата играе ключова роля за поддържането на енергийния износ на Русия. "Турски поток", чиято част през България беше завършена по време на управлението на Бойко Борисов и ГЕРБ, все още се използва от страни като Унгария, Словакия и Сърбия за получаване на руско синьо гориво.

