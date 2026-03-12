Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Германия първа от НАТО покани украински военни да подготвят армията й за атака от Русия

12 март 2026
Германия стана първата членка на НАТО, подписала споразумение с Украйна украински военни инструктори да обучават германски войници за евентуална мащабна атака от страна на Русия срещу Алианса, за каквато Москва, според оценки на германските и западните разузнавателни служби, вероятно ще е готова около 2029 г. Новината потвърди командващият германската армия генерал Кристиан Фройдинг в интервю за Reuters.

Споразумението е подписано през февруари 2026 г. като Украйна ще изпрати няколко десетки военни инструктори в германски военни училища. Те ще остават за по няколко седмици на ротационен принцип.

Украинските военни ще предават практическия си опит от войната с Русия. Основните теми на обучение ще бъдат: използването на дронове, артилерийска война, действия на бронетанковите части, инженерни и фортификационни операции, системи за командване и контрол на бойното поле.

Генерал Фройдинг обяснява, че украинската армия има уникален боен опит срещу Русия, който други армии в света нямат. "Имаме големи надежди. Украинската армия в момента е единствената в света с боен опит срещу Русия", заяви началникът на германската армия, цитиран от "Украински новини".

Генералът допълва: "Нямаме време – врагът няма да чака да обявим, че сме готови".

