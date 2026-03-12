Военен дрон проникна в мина за въглища в Полша

Полицията в Западна Полша разследва произхода на дрон, открит днес от работник в мина за лигнитни въглища. Летателното средство на прилича на моделите за цивилна употреба, съобщи полицейски говорител, цитиран от Ройтерс.

"Това не прилича на цивилен дрон, но няма информация какъв модел е той", каза по телефона за Ройтерс говорителят на полицията в западния полски град Познан Мачей Швенчиховски.

Още: Инцидент: Пентагонът свали собствен дрон

Местната полиция заяви в социалната мрежа Х, че се е отзовала на сигнал за "безпилотен летателен апарат тип дрон", открит от служител в Галчице, окръг Конин, на територията на мина за лигнитни въглища, информира БТА.

От полицията добавиха, че нейни "служители от Конин и Познан в момента обезопасяват района".

Полша: Отбраната на източния фланг на НАТО срещу Русия ще струва трилиони евро