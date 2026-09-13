Левски се препъна във Враца! Веласкес счупи скамейката и си наряза ръката от яд

Левски се препъна в Ботев Враца и загуби първи точки в първенството след равенство 0:0 на стадион "Христо Ботев". "Сините" влязоха в двубоя като абсолютен лидер с 24 точки от 24 възможни, но така и не успяха да намерят път към вратата на домакините. В самия край на срещата напрежението ескалира и старши треньорът Хулио Веласкес изпусна нервите си по изключително зрелищен начин.

Веласкес си разкървави ръката при безидейно представяне срещу Ботев Враца

Веласкес реагира бурно на случващото се на терена. Испанският специалист удари с ръка по стъклото на скамейката, при което то се счупи, а треньорът се нарани. По ръката му се виждаше кръв, докато той продължаваше да следи нервно заключителните моменти.

Случката не е прецедент за Веласкес. Още през миналия сезон испанецът попадна в центъра на внимание заради подобна реакция, след като счупи скамейката на стадион "Александър Шаламанов" по време на мач на Левски срещу Славия. Тогава случаят предизвика сериозен отзвук, а самият треньор бе питан за поведението си.

Левски изпусна първи точки

На терена "сините" имаха инициативата в отделни моменти, но не успяха да материализират превъзходството си. Левски започна с няколко промени в състава, като Хулио Веласкес заложи на Хуан Переа като типичен централен нападател, а до него действаха Рейналдо и Мазир Сула. Още в началото феновете демонстрираха подкрепата си към Светослав Вуцов, който допусна грешка в дербито с ЦСКА, но привържениците застанаха зад него. На терена обаче Левски трудно превръщаше притежанието на топката в реални опасности.

Първият точен удар дойде в 23-ата минута, когато Мартин Петков стреля от наказателното поле, но Марин Орлинов се справи. Малко по-късно Хуан Переа успя да вкара с глава след центриране на Асен Митков, но попадението бе отменено заради засада. В самия край на първата част нападателят отново бе в центъра на събитията, но Орлинов направи отлично спасяване отблизо.

След почивката Веласкес реагира с промяна и пусна Алдаир вместо Хевертон. Левски продължи да търси гола, но реализацията отново се оказа проблем. Мазир Сула не успя да намери целта с глава след добра атака, а в 72-ата минута отново стреля неточно след центриране на Алдаир. Кристиан Макун също бе близо до попадението, но ударът му с глава премина на сантиметри от вратата.

Ботев Враца също имаше своята възможност в 59-ата минута, когато Владислав Найденов бе изведен в наказателното поле, но не успя да намери очертанията на вратата. В крайна сметка Левски имаше инициативата и повече моменти, но така и не намери път към гола, което доведе до първото равенство на "сините" за сезона.

Сега за Веласкес и неговия отбор предстои ново сериозно изпитание - европейският двубой със Залцбург, който идва само няколко дни след разочароващото нулево равенство във Враца, както и след загубения финал за Суперкупата на България.

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