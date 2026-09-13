Отново дрон се разби в Румъния

Дрон се разби в североизточна Румъния, съобщава новинарският канал ASTRA. Изтребители бяха издигнати над региона и беше издадено предупреждение и беше обявена тревога.

Румънското министерство на отбраната съобщи, че на 12 септември дрон се е разбил в царевична нива близо до село Ботошеница Маре в окръг Сучава. Това беше посочено на уебсайта на министерството. Украйна и Молдова уведомиха румънската страна, че дронът е преминал въздушното пространство на двете страни и се е насочил към североизточна Румъния. Два изтребителя F-16 бяха издигнати от авиобазата Борча. Жителите на окръг Ботошани бяха посъветвани да странят от прозорци и стени. Още: Отново: Два румънски изтребителя на крак заради тревога по границата с Украйна

Дронът е намерен в царевична нива. Ударът е причинил малък пожар и е създал кратер с диаметър около метър и дълбочина около 30 сантиметра. Няма пострадали. Това е вторият подобен инцидент в същия район тази седмица: на 8 септември друг дрон, също идващ от Молдова, се разби на приблизително 25 километра от границата, този път на молдовска територия, близо до село Михайлений-Веч. Украинската гранична служба обвини Русия за нападението. Още: Над главата на германски министър свалиха руски дрон