Руски удар затвори част от границата между Украйна и Полша. Русия вече унищожава украински лекарства (ВИДЕО)

Бензиностанция близо до граничния пункт Ягодин на границата на Украйна с Полша е понесла щети при руска въздушна атака срещу Волинска област. Няколко камиона също са се запалили - има видеокадри, които го показват.

Според Валентина Черниш, говорител на украинските митници за Волинска област, падащи отломки от дронове са причинили пожар в бензиностанцията и са подпалили паркирани наблизо камиони, съобщават "Суспилно" и "Интерфакс-Украйна", която цитира и Андрий Демченко, говорител на Държавната гранична служба на Украйна. Дали обаче става въпрос за отломки или директен удар е доста спорно.

A gas station was attacked on the Ukraine-Poland border



A gas station and trucks are on fire near the Yahodyn border crossing.



Earlier, Russia began systematically striking gas stations in Kyiv where civilians refuel. pic.twitter.com/FF7ukCUKKI — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

По време на въздушната атака всички гранични операции бяха преустановени и хората се укриха, уточни Черниш. Демченко подчерта, че граничният пункт Ягодин не е бил ударен по време на нощната руска атака. Той отбеляза, че предвид засилените въздушни атаки на Русия срещу Украйна и произтичащите от това предупреждения за тревога, операциите по преминаване на границата са преустановени от съображения за сигурност.

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Напоследък се наблюдават все по-чести руски въздушни удари както срещу бензиностанции, така и срещу търговски центрове в Украйна. В своя канал в YouTube руският бивш депутат и правозащитник Марк Фейгин коментира, че явно има руска стратегия за удари по големи търговски центрове в Украйна, с което да се предизвика по-остра хуманитарна криза. Фейгин е известен като един от тримата адвокати, защитавали преди вече около десетилетие и половина известната руска музикална група "Пуси Райът".

Междувременно "Европейская правда" информира, че за втори пореден ден руснаците атакуват с дронове складове в Бориспол, Киевска област, които са на Universal Logistic. Това е една от най-големите компании за лекарства в Украйна. А общата площ на атакуваните складове е 45 000 квадратни метра. Компанията "Аптека доброго дня" съобщи в профилите си в социалните мрежи, че ударът е унищожил 100 тона медикаменти. Украинската спешна служба потвърди удара в Бориспол, без да казва чии са складовете:

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