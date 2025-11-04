Андре Рийо обявява втори концерт в София – на 3 февруари 2026 г.

За пореден път маестро Андре Рийо доказа, че е най-обичаният чуждестранен изпълнител в България! Концертът му за 4-ти февруари е изцяло разпродаден, а интересът на публиката нe стихва! Ето защо, за всички почитатели на хубавата музика, компания BG Sound Stage обявява втора дата – 3-ти февруари 2026 г.

Фотограф: Виктория Вучева

Единственият изпълнител, който разпродава осем поредни години всички свои концерти в България, с общо над 130 000 зрители до момента, невероятният Андре Рийо се завръща отново у нас през следващата година. Концертите му ще бъдат в София, на 3-ти и 4-ти февруари 2026 г. в зала "Арена 8888 София". Българските зрители отново ще могат да чуят любими очарователни мелодии, поднесени от Рийо и неговия оркестър "Йохан Щраус", хор и солисти от различни националности, в репертоар, простиращ се от класически музикални шедьоври до валсове, музика от филми, поп хитове и опера.

Още: Вълшебният звук на Лия Петрова в Колекция Stradivarius от Европейския музикален фестивал

Говорейки за своето поредно завръщане в България, Андре Рийо споделя: "Много съм щастлив, че се връщам отново в София! Топлината и страстта на българската публика винаги ме удивляват, отново и отново. Нямам търпение да споделя новото си шоу с моите почитатели. Нека да създадем незабравими спомени заедно!"

Фотограф: Виктория Вучева

Андре Рийо е обичан от публиката по целия свят, поради способността си да съчетава красиви мелодии с приповдигната атмосфера, приказни костюми, цветни феерии. Всяко негово изпълнение е празник на живота и на музиката. И този път великият цигулар и диригент ще бъде придружен от 60-членния си оркестър "Йохан Щраус" и много великолепни солисти от различни националности.

Още: "Rathlin from a Distance | The Liquid Hour" - новият албум на Ян Тиерсен между съзерцанието и бунта

С продадени 40 милиона копия албуми маестро Рийо е един от най-популярните музиканти в света, известен със своите романтични, вдъхновяващи и забавни изпълнения. Концертите му често включват ослепително светлинно шоу, пищни костюми, спектакли, в които въвлича публиката, като това ги прави уникално и завладяващо преживяване. Това усещане за общност и празник е превърнало концертите му в хит за публика от всякакви възрасти и националности. Престоящият концерт обещава да не бъде по-различен, като Рийо и неговият оркестър "Йохан Щраус" ще представят характерния си стил.

"Емоциите са ключът! Когато една музика докосне сърцето ми, знам, че ще докосне и вашите сърца", казва Андре.

Видеата му достигат над 1 милиард гледания в YouTube. 10 милиона фенове го следват във Facebook, продал е над 40 милиона албума в целия свят.

Още: Музиката на легендарния Ленард Коен идва в София през юни 2026 г.

Българската публика вече знае какво може да очаква - една възхитителна вечер, включваща смесица от непреходни класики от разнообразни жанрове - опера, мюзикъл и оперета, красива филмова музика, популярни мелодии и, разбира се - романтични валсове, всички изпълнени с уникалния усет и харизма на Рийо. Концертът ще покаже и изключителния талант на оркестъра на Рийо - "Йохан Щраус", събрал музиканти от над 15 националности и известен със своите вълнуващи изпълнения, които пренасят хората в свят на музика и танци в един тричасов възторжен спектакъл. Известни със своя хумор, пищни костюми, зашеметяващ сценичен дизайн и впечатляващо осветление, тези представления се харесват на публика от всички възрасти.

Фотограф: Виктория Вучева

Концертите на великия музикант са най-доброто забавление за цялото семейство! Родители, деца, млади, стари… всички танцуват, пеят, смеят се и се прегръщат след този истински празник на сетивата. Всеки зрител заема мястото си в различно настроение, с различни мисли за проблемите от деня, но всички си тръгват заедно – усмихнати, сияещи и обичащи се!

Бъдете част от световното турне на Андре Рийо!

Билети – в мрежата на Ивентим.

Още: Виена Шьонбрун Оркестра с втори коледен концерт в София!