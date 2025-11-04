Войната в Украйна:

По примера на мъжете: Жени пожарникари се снимаха за календар (ВИДЕО И СНИМКИ)

04 ноември 2025, 12:25 часа 406 прочитания 0 коментара
Жени пожарникари взеха пример от своите австралийски колеги мъже и се снимаха за календар. Тяхната кауза е с благотворителна цел. Дамите са събрали 100 000 долара, които ще бъдат насочени към борбата с рака на гърдата. В инициативата са се включили 13 дами от девет пожарни станции в девет града на Нова Зеландия. Те позирали за календар за предстоящата 2026 г., облечени в униформи и черни спортни бюстиета. 

Не само мъжете

"Момчетата винаги са имали свой календар и си помислихме: А защо и ние да не направим? Работим много и се отнасяме сериозно към работата ни, така че това беше възможност да направим нещо весело и заедно да съберем средства за важно дело", коментира създателката на проекта Никол Кох. 

Екипът планира да реализира около 5000 екземпляра, а получените от продажбата пари ще бъдат преведени на организацията Breast Cancer Cure, която се занимава с изследвания на рака на млечната жлеза. 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
