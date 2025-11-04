В услуга на Путин: Беларус стремително дестабилизира балтийските страни

Беларус все по-интензивно се опитва да дестабилизира балтийските страни, особено Литва. За последните шест месеца там е отчетен най-големият брой нелегални преминавания на границата от беларуска територия. Повишаването на броя на опитите за преминаване е било отчетено непосредствено след като Вилнюс затвори няколко гранични пункта в отговор на масирани излитания на дронове с контрабандни цигари от Беларус. Литовското правителство нарече тези случаи хибридна атака, комбинираща икономически, информационен и миграционен натиск.

"През октомври Литва отчете най-големия брой опити за нелегално преминаване от беларуска територия за период от шест месеца – 275. Почти половината от тях са били през последните пет дни на месеца", се казва в изявление в телеграм канала на украинския Център за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

През последните десет месеца литовски граничари са предотвратили повече от 41 хиляди нелегални преминавания, което е с 20% повече от миналата година.

Данните сочат, че Минск умишлено използва мигрантите като инструмент за натиск срещу ЕС. Подобна тактика бе използвана от Беларус през 2021 г., когато бяха прехвърляни мигранти от Близкия изток, за да се провокира изкуствена миграционна криза.

Действията на Беларус изцяло съвпадат с интересите на Русия. Това е част от координирана, многопластова хибридна война, която Минск и Москва водят срещу Европа, отбелязват от Центъра за противодействие на дезинформацията.

