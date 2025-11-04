Всичко започна с фашистки поздрав: Група мъже развалиха сръбска вечер в Хърватия

Инцидент се случи в сградата на един от градските райони в хърватския град Сплит, предаде хърватската медия "Индекс". Група около 50 млади мъже прекъснаха програмата за Дните на сръбската култура, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар, когато преди повече от 30 години хиляди войници и цивилни хървати са избити от югославската армия.

Местните медии неофициално твърдят, че младите мъже са членове на фенската група на Торсида, като се твърди, че са били облечени в черни тениски и са викали „Готови за родината“, което е част от усташкия поздрав.

Кои са усташите?

Усташите са членове на хърватско крайнодясно, фашистко, националистическо и терористично движение, основано през 1929 г. от Анте Павелич. По време на Втората световна война те идват на власт и управляват т.нар. Независима хърватска държава (НХД), която е марионетна държава на нацистка Германия и фашистка Италия.

Реакциите

Ето защо кметът Томислав Шута заяви, че Сплит трябва да бъде град на безопасност, толерантност и уважение към всички граждани и гости, независимо от тяхната национална, религиозна или каквато и да е друга принадлежност. „В месеца на скръбта и възпоменанието на жертвата на Вуковар, имаме нужда от заедност, достойнство и мир, а не от разделение и нетърпимост“, каза кметът на Сплит.

Събитието обаче се случва след честването на Кумановската битка от Първата Балканска война, както и на фона на етническото напрежение в Черна гора, за което религиозният водач там твърди, че е свързано със Сърбия.