Белгийската армия получи заповед да сваля дронове

Белгийските въоръжени сили са получили заповед да свалят всички неизвестни дронове, забелязани над военни обекти. Това обяви началникът на белгийския генерален щаб Фредерик Вансина. "Заповедта за свалянето им вече е дадена", каза той на 3 ноември на церемонията при пристигането на новия миночистач на белгийския фолт в Зебрюге, цитиран от Belga News Agency.

Той уточни, че дроновете ще бъдат сваляни, ако може това да се направи безопасно, без риск да се причинят странични щети. И добави, че това няма да е лесна задача предвид факта, че дроновете са малки, маневрени и летят през нощта. 

Вансина бе категоричен, че в момента ресурсите на Белгия за борба с дронове, включително оборудване за откриване, заглушаване и оръдия срещу дронове, са ограничени, но програмата се ускорява и скоро ще бъде представен обширен план.

