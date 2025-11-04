Войната в Украйна:

Чудо в медицината: Лекари спасиха 300-грамово новородено момиченце

04 ноември 2025, 11:32 часа 261 прочитания 0 коментара
Чудо в медицината: Лекари спасиха 300-грамово новородено момиченце

Истинско медицинско чудо спаси живота на едно 300-грамово новородено момиченце. Изключителният медицински успех на Университетската детска болница в Магдебург доказва компетентността на екипа: недоносено бебе с тегло само 300 грама, родено 16 седмици преди термина, бе спасено благодарение на най-съвременната медицина и неуморните грижи на специалистите. Днес детето е здраво и в добра форма. Семейството желае да остане анонимно, за да защити детето, но историята им е доказателство, че напредването на науката спасява животи всеки ден.

Още: Земетресение в медицината: Разработиха метод за увеличаване на ръста

Под ръководството на старшия лекар д-р Ралф Бьотгер в Перинаталния център се полагат грижи за недоносени бебета. Мултипрофесионален екип от лекари, терапевти и медицински сестри съпътства децата и техните семейства от първия ден на живота им.

Как е спасено 300-грамовото момиченце

"Лечението на новородено с тегло само 300 грама поставя най-високи изисквания към оборудването и екипа: вентилацията, храненето чрез инфузии и защитата на чувствителната кожа и органи изискват изключително прецизен и внимателен подход. Детето беше на изкуствена вентилация в продължение на седем седмици, преди да може да диша самостоятелно", каза д-р Бьотгер.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Девет седмици след изчислената дата на раждане, семейството получи разрешение да се прибере у дома. Въпреки изключително ранното раждане, не са били отбелязани сериозни усложнения. Промените в ретината, свързани с преждевременното раждане, са лекувани с медикаменти; не са били необходими зрителни помощни средства.

По време на престоя си родителите са били активно ангажирани в подпомагането на връзката с детето си и укрепването на увереността си в грижите за новороденото. Това изисква много време, енергия и всеотдайност от страна на родителите, което това семейство е предоставяло ден след ден с голяма любов и разбиране за ситуацията. Дори след изписването екипът продължава да подкрепя семейството в домашна среда.

При тегло при раждане от само 300 грама, процентът на оцеляване в световен мащаб е около 25%. Положителният изход от този случай впечатляващо демонстрира как дългогодишният опит, най-съвременната технология и интензивното участие на родителите могат да спасят животи, казват от Университетската болница в Магдебург.

Още: Мъжът, който бе мъртъв в продължение на часове, а след това се съживи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
новородено чудо медицина преждевременно раждане
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес