Чудо в медицината: Лекари спасиха 300-грамово новородено момиченце

Истинско медицинско чудо спаси живота на едно 300-грамово новородено момиченце. Изключителният медицински успех на Университетската детска болница в Магдебург доказва компетентността на екипа: недоносено бебе с тегло само 300 грама, родено 16 седмици преди термина, бе спасено благодарение на най-съвременната медицина и неуморните грижи на специалистите. Днес детето е здраво и в добра форма. Семейството желае да остане анонимно, за да защити детето, но историята им е доказателство, че напредването на науката спасява животи всеки ден.

Под ръководството на старшия лекар д-р Ралф Бьотгер в Перинаталния център се полагат грижи за недоносени бебета. Мултипрофесионален екип от лекари, терапевти и медицински сестри съпътства децата и техните семейства от първия ден на живота им.

Как е спасено 300-грамовото момиченце

"Лечението на новородено с тегло само 300 грама поставя най-високи изисквания към оборудването и екипа: вентилацията, храненето чрез инфузии и защитата на чувствителната кожа и органи изискват изключително прецизен и внимателен подход. Детето беше на изкуствена вентилация в продължение на седем седмици, преди да може да диша самостоятелно", каза д-р Бьотгер.

Девет седмици след изчислената дата на раждане, семейството получи разрешение да се прибере у дома. Въпреки изключително ранното раждане, не са били отбелязани сериозни усложнения. Промените в ретината, свързани с преждевременното раждане, са лекувани с медикаменти; не са били необходими зрителни помощни средства.

По време на престоя си родителите са били активно ангажирани в подпомагането на връзката с детето си и укрепването на увереността си в грижите за новороденото. Това изисква много време, енергия и всеотдайност от страна на родителите, което това семейство е предоставяло ден след ден с голяма любов и разбиране за ситуацията. Дори след изписването екипът продължава да подкрепя семейството в домашна среда.

При тегло при раждане от само 300 грама, процентът на оцеляване в световен мащаб е около 25%. Положителният изход от този случай впечатляващо демонстрира как дългогодишният опит, най-съвременната технология и интензивното участие на родителите могат да спасят животи, казват от Университетската болница в Магдебург.

