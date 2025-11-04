Раждайте от изнасилвачи и яжте по-малко: В Путинова Русия става все по-добре

Войната в Украйна и режимът на руския диктатор Владимир Путин прави живота в Русия все по-нетърпим, страната губи население не само заради бойните действия, но и заради нежеланието на младите да създават и отглеждат поколение в толкова несигурна обстановка. Всички сфери на Русия са засегнати и дисфункционални и депутатите търсят отчаяни начини да открият баланс. Дали се получава? Вижте в последните предложения на представителите на властта в Русия само през октомври 2025 г.

Като ви изнасилят, раждайте: Депутат от Свердловска област с "проникновение" (ВИДЕО)

Раждайте след насилие

Депутатът Вячеслав Вегнер от Свердловското регионално законодателно събрание призова жените да раждат деца на изнасилвачи и след това да ги дават за осиновяване. Депутатът обясни, че ако жертва на насилие не иска да износи плода до термина, тя трябва да бъде убедена, че детето ѝ ще бъде полезно за другите: „Животът трябва да съществува – щом е започнал, значи е била Божията воля.“ Депутатът напомни за списъка с чакащи за осиновяване на бебета – жертвите на изнасилване биха могли да бъдат тези, които да задоволят това търсене.

Още: ГУР разкри секретни данни за демографията на Русия. Колко население ще загуби?

Яжте по-малко

Депутатът от Държавната дума Олег Матвейчев предложи различен, по-нетрадиционен начин за борба с раждаемостта. Той предложи понижаване на жизнения стандарт на руснаците, за да ги принуди да имат деца. Матвейчев заяви: „Колкото по-добре живеят хората, толкова по-малко деца имат. Най-високата раждаемост е в бедните страни, а най-лошата – в богатите страни.“

Зеленият „чуждестранен агент“

Вълкът от „Ну, погоди!“ и крокодилът Гена пропагандират тютюнопушенето в интерес на Запада, заяви Матвей Литкин, ръководител на Якутската гражданска камара. „Всичко това е част от подсъзнателното програмиране на нашето население. Очевидно колективният Запад не може да спи, мислейки как да завземе природните ресурси на Русия“, добави той. Всъщност в анимационните филми вълкът пуши цигари, а Гена пуши лула. Вярно е, че и двамата герои датират от времената на съветската анимация, но очевидно Западът отдавна е хвърлил око на природните ресурси на Русия.

Още: В Русия искат самотните мъже и жени да ги слагат да седят един до друг в офиса за ръст на раждаемостта

Реклама в Космоса

Държавната дума разреши рекламата в Космоса. Руските депутати приеха закон, позволяващ външна реклама върху съоръжения на космическата инфраструктура. Не е съвсем ясно коя ще бъде целевата аудитория на подобна реклама. Очакват се хуманоиди да се стичат към Централния универсален магазин в Москва, привлечени от банер върху корпуса на някоя ракета.

Намаляват с милиони - все по-малко жени в репродуктивна възраст в Русия

Ако лекуваш някого, плащаш!

Държавната дума предложи частните клиники да се облагат с 5% от печалбата си, за да се подобри качеството на държавните болници. Това обяви Сергей Леонов, председател на Комисията по здравеопазване на Държавната дума. Той вече е изчислил, че новите такси ще донесат до 30 милиарда рубли в бюджета. Къде ще отидат събраните пари след това, не е ясно: бюджетът е „обща казан“. Депутатът обаче смята, че ще има достатъчно пари за закупуване на оборудване за държавните болници. Парламентаристът не уточни защо сега няма достатъчно пари за това.

Още: В Русия обмислят да съкратят училищното образование, за да раждат девойките по-рано

Изграждане на екип с Божията помощ

Офисите в цяла Русия трябва да бъдат благословени. Това изявление направи Михаил Иванов, депутат от Брянската областна дума и председател на общественото движение „Православна Русия“. Той вярва, че ритуалът ще предпази от зли духове и зли мисли, а също така ще помогне за укрепване на екипния дух. Депутатът също така призова да не се публикуват снимки на некръстени деца онлайн и нарече негативните коментари онлайн грях, коментира още Новая Газета.

"Богородица е родила на 15 и е най-добрата майка": Русия официално призовава непълнолетните да раждат (ВИДЕО)

Снимки: iStock