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Иран заплаши Великобритания. Лондон: Готови сме да се защитим

24 юли 2026, 6:36 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Иран заплаши Великобритания. Лондон: Готови сме да се защитим

Великобритания "е в готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата да се защити", съобщи правителството в Лондон, след като Иран заяви, че Великобритания ще "понесе отговорност" за това, че е позволила на Съединените щати да използват британски бази. Това става, след като иранското Министерство на външните работи обвини правителството на Великобритания в "съучастие в престъплението на агресия и военни престъпления", като е позволило на Съединените щати да извършват "незаконни атаки".

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Макар британското правителство да е отказало да участва в нападения срещу Иран, то е позволило на САЩ да нанася отбранителни удари от британски бази, в които се намира американски персонал.

В изявление иранското външно министерство заяви, че всеки, който подкрепя "военна агресия срещу Иран, ще понесе отговорност за последствията и отраженията от своето решение".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе удари в продължение на 13 поредни нощи срещу цели в Иран, което сочи към потенциална по-нататъшна ескалация, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

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Доналд Тръмп Великобритания САЩ война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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