Ще има ли нов референдум за независимост на Шотландия?

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви днес пред първия министър на Шотландия Джон Суини, че провеждането на нов референдум за независимостта на Шотландия „не стои на дневен ред“, съобщи говорител на „Даунинг стрийт“, цитиран от Ройтерс.

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По време на среща в Глазгоу Бърнам е казал на Суини, че подобен референдум би отклонил вниманието от усилията за стимулиране на икономическия растеж и за подкрепа на семействата, изправени пред нарастващите разходи за живот, добави говорителят. На референдума през 2014 г. Шотландия гласува против отделянето си от останалата част на Великобритания.

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