Зеленски се срещна с делегация на компанията, произвеждаща ракетите за "Пейтриът" (ВИДЕО)

Президентът Володимир Зеленски се срещна с делегация от "Рейтиън", водена от вицепрезидента Джоузеф ДеАнтона, предаде Укринформ, като цитира изявление на украинския държавен глава съобщи във Фейсбук.

Още: Огромна новина: На Украйна вече ѝ се издават лицензи сама да прави ракети Patriot

"Рейтиън" е много силна компания в областта на отбраната и Украйна отдавна използва нейното оборудване, за да защити нашия народ от бруталните руски атаки. Благодарен съм за готовността на компанията да издигне партньорството ни на още по-високо ниво, тъй като Украйна ще произвежда съвместно с "Рейтиън" една от най-важните системи за противовъздушна отбрана – прехващачи за системата "Пейтриът". Президентът Тръмп и аз обсъдихме това в Анкара и сега е моментът да продължим в тази посока", отбеляза Зеленски.

Според него по време на срещата са били обсъдени и други области на партньорство, свързани с ненастъпателно военно оборудване. "Нашите екипи – както на правителствено ниво, така и от частния сектор – ще поддържат връзка, за да уточнят подробностите", отбеляза Зеленски. Както вече беше съобщено, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди срещата си с президента на Украйна в Анкара, че администрацията на САЩ се готви да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за системата "Пейтриът". Зеленски изрази надежда, че до края на 2026 г. страната му ще получи този лиценз.

Още: Зеленски: Путин осъзнава, че в момента няма предимство