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Меси е в пика си, Роналдо отдавна е в пенсия! Тръмп и Инфантино съсипаха футбола | Точно попадение

22 юли 2026, 14:09 часа 718 прочитания 0 коментара
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов

Мондиал 2026 приключи, а с това се сложи край и на една епоха: тази на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Това бе водещата тема в обзорния епизод на "Точно попадение", посветен на най-интересните акценти от изминалото Световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Дали обаче наистина тази епоха приключва? Ако съдим по представянето на Лео Меси и по желанието на Кристиано Роналдо, нищо чудно да ги видим и на Евро 2028, пък защо не и на Мондиал 2030...

На 39 години: Меси изигра най-силното си световно първенство

39-годишният Меси изигра може би най-силното си световно първенство като индивидуално представяне - не само заради осемте гола и четирите асистенции, но и заради това, че имаше основна роля за почти всяка победа на Аржентина. Той бе в основата на обратите срещу Кабо Верде и Египет, в които "гаучосите" трябваше да оцеляват. Дори на Мондиал 2014 и Мондиал 2022, когато бе избран за Играч на турнира, Меси не бе толкова доминантен, колкото на това световно първенство. За разлика от неговия голям конкурент през цялата му кариера - Кристиано Роналдо.

Лионел Меси

Погуби ли Кристиано Роналдо най-талантливото поколение на Португалия?

В студиото на "Точно попадение" спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Джем Юмеров и Янко Станчев се обединиха около мнението, че Роналдо отдавна е в "пенсия". Той бе разочарование за Португалия на последните няколко големи форума, а Стефан изрази мнение, че именно Роналдо е причината "мореплавателите" да не спечелят голям трофей в последните години. Нещо повече: дали пък Кристиано не е причината за погубването на може би най-талантливото поколение в историята на португалския футбол?

Глупостите, които сътвориха Тръмп и Инфантино

Отвъд темата "Меси - Роналдо", предаването припомни и най-големите скандали около Световното и многобройните глупости, които сътвориха Джани Инфантино и Доналд Тръмп. От недопускането на сомалийския съдия Омар Артан, през ужасяващото отношение към отбора на Иран, до безпрецедентно отменения червен картон на Фоларин Балогун. Тръмп превърна Световното в цирк, а Инфантино му позволи това да се случи, заради което дължи незабавна оставка. Това едва ли ще се случи, но от УЕФА вече правят сондажи да го сменят.

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Кои бяха големите изненади и големите разочарования на Мондиал 2026, какви са очакванията към Евро 2028 и Мондиал 2030 и къде е България в цялата картинка - гледайте в последния епизод на "Точно попадение", посветен на Световното:

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Лионел Меси Кристиано Роналдо Световно първенство по футбол 2026 Студио Actualno Стефан Йорданов - автор Точно попадение Спортни рубрики Actualno.com Студио Спорт
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