Меси е в пика си, Роналдо отдавна е в пенсия! Тръмп и Инфантино съсипаха футбола | Точно попадение

Мондиал 2026 приключи, а с това се сложи край и на една епоха: тази на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Това бе водещата тема в обзорния епизод на "Точно попадение", посветен на най-интересните акценти от изминалото Световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Дали обаче наистина тази епоха приключва? Ако съдим по представянето на Лео Меси и по желанието на Кристиано Роналдо, нищо чудно да ги видим и на Евро 2028, пък защо не и на Мондиал 2030...

На 39 години: Меси изигра най-силното си световно първенство

39-годишният Меси изигра може би най-силното си световно първенство като индивидуално представяне - не само заради осемте гола и четирите асистенции, но и заради това, че имаше основна роля за почти всяка победа на Аржентина. Той бе в основата на обратите срещу Кабо Верде и Египет, в които "гаучосите" трябваше да оцеляват. Дори на Мондиал 2014 и Мондиал 2022, когато бе избран за Играч на турнира, Меси не бе толкова доминантен, колкото на това световно първенство. За разлика от неговия голям конкурент през цялата му кариера - Кристиано Роналдо.

Погуби ли Кристиано Роналдо най-талантливото поколение на Португалия?

В студиото на "Точно попадение" спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Джем Юмеров и Янко Станчев се обединиха около мнението, че Роналдо отдавна е в "пенсия". Той бе разочарование за Португалия на последните няколко големи форума, а Стефан изрази мнение, че именно Роналдо е причината "мореплавателите" да не спечелят голям трофей в последните години. Нещо повече: дали пък Кристиано не е причината за погубването на може би най-талантливото поколение в историята на португалския футбол?

Глупостите, които сътвориха Тръмп и Инфантино

Отвъд темата "Меси - Роналдо", предаването припомни и най-големите скандали около Световното и многобройните глупости, които сътвориха Джани Инфантино и Доналд Тръмп. От недопускането на сомалийския съдия Омар Артан, през ужасяващото отношение към отбора на Иран, до безпрецедентно отменения червен картон на Фоларин Балогун. Тръмп превърна Световното в цирк, а Инфантино му позволи това да се случи, заради което дължи незабавна оставка. Това едва ли ще се случи, но от УЕФА вече правят сондажи да го сменят.

Кои бяха големите изненади и големите разочарования на Мондиал 2026, какви са очакванията към Евро 2028 и Мондиал 2030 и къде е България в цялата картинка - гледайте в последния епизод на "Точно попадение", посветен на Световното: