Мобилизация на 500 000 руснаци може да промени обстановката на фронта още тази зима

Ако Русия мобилизира 500 000 войници тази есен, можем да очакваме ескалация на бойното поле с наближаването на зимата и отваряне на нови бойни зони, заяви пред УНИАН военният експерт и бивш говорител на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Владислав Селезньов. Той отбеляза, че в момента Москва разполага със 720 000 войници, разположени на украинска земя, и ако към тях се добавят още половин милион, силите на диктатора Владимир Путин ще нараснат до над 1 200 000 души.

Кремъл помни недоволството при предишната мобилизация

Според Селезньов засега това е само възможност, която няма да се осъществи поне до 20 септември, тъй като тогава ще се проведат избори за Държавната дума на Руската федерация (парламент), а губернаторите ще бъдат преизбрани „за нови мандати“. „Мерките за мобилизация е малко вероятно да бъдат предприети преди тази дата, тъй като темата е непопулярна. Путин и обкръжението му помнят негативните последствия от предишната вълна на мобилизация през септември 2022 г. Тогава над 1,1 милиона мъже в мобилизационна възраст буквално „гласуваха с краката си“ срещу мобилизацията“, отбеляза военният експерт.

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В същото време той добави, че мобилизацията на 350 000 руснаци по онова време е променила ситуацията на бойното поле и е позволила на Русия да постигне определени успехи.

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„В момента, ако бъдат мобилизирани, част от тези 500 000 души биха били незабавно изпратени на фронта, за да „запълнят пробойните“. Но от 2022 г. насам войната се промени драстично поради пълното господство на системите с дронове, така че това частично ще неутрализира подкрепленията на врага. В същото време би ни създало значителни проблеми, защото ако врагът отвори нови участъци на фронта, ще се наложи да прехвърлим там допълнителни сили и ресурси, за да ги подкрепим“, подчерта експертът.

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Той добави, че руснаците също ще имат въпроси относно това как и с какво да снабдят мобилизираните сили - оръжия, боеприпаси и оборудване. Съществуват съмнения дали Русия ще разполага с достатъчно ресурси.

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Според него, ако руският диктатор Владимир Путин беше искал да проведе частична мобилизация, е могъл да го направи между 2024 и 2026 г. Вместо това обаче той заложи на наемници и набиране на руснаци срещу високи заплати.

Селезньов припомни, че през септември 2022 г. бяха мобилизирани 350 000 руснаци, почти половината от които бяха незабавно изпратени на фронта. По това време Русия успя да стабилизира ситуацията както в южната област Херсон, така и в друг южен регион - Запорожие, и започна изграждането на така наречената защитна „линия Суровикин“ преди украинската контраофанзива.

Снимка: Kremlin.ru

„Някои от тях бяха изпратени в учебни центрове и полигони, където преминаха обучение в продължение на един или два месеца. Напълно възможно е и този път част от тях да бъдат изпратени направо на фронта, докато останалите ще бъдат насочени към учебни центрове“, каза експертът.

В същото време той не изключи възможността руснаците да се възползват от помощта на Северна Корея, за да се сдобият с допълнително оръжие и боеприпаси.

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Тежката ситуация с руската икономика забави решението на Путин, а за руснаците войната вече не е само по телевизията

Селезньов отбеляза, че Путин отлага масова мобилизация, защото руската икономика е в тежко състояние и може да не успее да издържи на натоварването. В крайна сметка ресурси са необходими не само за оръжия и боеприпаси, но и за осигуряване на храна и облекло за мобилизираните.

Освен това говорим за загуба на половин милион работници за икономиката, добави Селезньов: "Дали руснаците ще успеят да ги заменят с индийци и пакистанци, е отворен въпрос“.

Селезньов подчерта, че Русия винаги е губила войни, когато те са ставали непопулярни – в Руската империя, в Съветския съюз и сега в Руската федерация. Като примери той посочи войната в Афганистан (1979-1989 г.) и Първата чеченска война (1994-1996).

Снимка: Kremlin.ru

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„С течение на времето подкрепата за специалната военна операция в Русия намалява. Все още не е достигнала критична точка, но тенденциите са доста показателни. Ако украинските сили за отбрана продължат да полагат усилия, за да гарантират, че обикновените руснаци преживяват войната, а не само я гледат по телевизията, тогава одобрението ще намалее и Русия може да загуби тази конфронтация“, добави той, цитиран от УНИАН.

Вече се появиха съобщения, че Руската федерация се готви да мобилизира 500 000 войници през есента. Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, отбеляза, че част от тези хора се планира да бъдат разположени през първите две седмици от мобилизацията, за да „запушат пробойните на изток“, докато други ще бъдат обучавани в продължение на месец с цел евентуално откриване на нова фронтова линия.

Коваленко подчерта, че есента и зимата ще бъдат много натоварени за украинците и че те ще трябва да издържат много тежки пехотни сражения, в които ще участват хора, дронове, авиобомби и други средства за унищожение.

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