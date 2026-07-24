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"Слънцето се връща": Проф. Рачев обяви кога си отива студът

24 юли 2026, 7:48 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: Thinkstock
"Слънцето се връща": Проф. Рачев обяви кога си отива студът

Слънцето се връща в сряда (29 юли). До края на седмицата остава хладно. Тази сутрин в „Младост“ беше около 11 градуса, а девойките бяха доста облечени. От средата на следващата седмица температурите минават 30 градуса и това време ще се задържи до 7-8 август. Ретро лятото ще е до неделя. От сряда закачаме слънцето и не знаем кога ще го махнем. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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"Идва време за море", каза той. 

Времето днес

Жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи е обявен в 10 области на страната. Очакват се дъждове, средно около 20-35 mm за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област.

С умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от север-североизток, ще нахлува по-студен въздух, температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28  градуса в източните, в София - около 19 градуса.

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От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието - временно интензивни, значителни по количество и придружени от гръмотевици.

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прогноза за времето Георги Рачев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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