Анализ: Моментът за преговори е дошъл, Украйна е в силна позиция

Европейските държави трябва да се възползват от момента и да поемат по-активна роля в напредъка на преговорите между Украйна и Русия, тъй като само дипломатически процес може да сложи край на пълномащабна война. Това пише в статия за Financial Times Самюъл Чарап, ръководител на отдела за Русия и Евразия в Rand Corporation.

Авторът отбелязва, че войната продължава вече пета година и според него позицията на Украйна напоследък се е засилила. Той отбелязва, че западните съюзници продължават да увеличават подкрепата си за Киев: Европейският съюз предоставя заем от 90 милиарда евро, приема нов пакет от санкции срещу Русия, а страните от НАТО обещаха да предоставят поне 70 милиарда евро военна помощ през следващата година.

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Експертът обаче пише, че това не е достатъчно, за да се сложи край на войната. Той смята, че наред с военната и икономическата подкрепа, трябва да има и непрекъснат дипломатически процес. „Без това, неотдавнашното подобрение в относителната позиция на Украйна вероятно ще доведе до по-нататъшна ескалация или удължаване на войната, а не до прекратяване на огъня“, пише анализаторът.

Чарап припомня, че след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, Съединените щати засилиха дипломатическите контакти, което доведе до директни преговори между Москва и Киев за пръв път от 2022 година насам. Както отбелязва изданието, обаче, американските усилия бяха неравномерни: Вашингтон премина от идеята за частично прекратяване на огъня към всеобхватен план за политическо уреждане и впоследствие вниманието на администрацията до голяма степен беше отклонено от конфликта около Иран.

Европа да поеме инициативата

На този фон, обяснява авторът, европейските съюзници на Украйна имат възможност да поемат инициативата. Той отбелязва, че Обединеното кралство, Франция и Германия вече са призовали за активно участие на Съединените щати и Европа в постигането на прекратяване на огъня, но сега, според него, тези изявления трябва да бъдат превърнати в конкретни действия. Това включва установяване на непрекъснат процес на преговори с участието на Украйна, Русия, европейските държави и с подкрепата на Съединените щати.

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Експертът посочва още, че украинският президент Володимир Зеленски подкрепя по-активно дипломатическо взаимодействие с Европа, докато икономическите трудности на Русия и липсата на решителен успех на фронта, въпреки значителните загуби, могат да създадат стимули за Кремъл да обмисли възможността за преговори.

"Може да няма по-благоприятен момент за Украйна"

Същевременно Чарап предупреждава, че преговорите сами по себе си не гарантират бърз резултат, но са необходими дори докато военните действия продължават. Според него именно дългосрочният диалог позволява на страните по-добре да разберат истинските си червени линии и да търсят евентуални компромиси зад затворени врати. Авторът признава риска Москва да използва преговорния процес, за да забави или отслаби западната подкрепа за Украйна. Той обаче смята, че залагането на това, че по-благоприятен момент за преговори ще настъпи по-късно, е не по-малко рисковано.

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В заключение експертът припомня думите на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди, които според него остават актуални и днес: „Дипломацията и отбраната не са взаимозаменяеми. Поотделно, и двете са обречени на провал.“

Според анализатора, именно комбинацията от военна подкрепа и дипломатически усилия предлага шанс да се сложи край на най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война.

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