Украйна атакува складове на руски онлайн търговец край Санкт Петербург (ВИДЕО)

Украински дронове удариха склад край Санкт Петербург, предизвиквайки пожар, който изпрати гъст дим над градa, съобщиха местните власти. През последните седмици Киев засили далекобойните атаки с дронове срещу руски енергийни, военни и логистични обекти, като Санкт Петербург се превърна в една от основните цели. Ударите са били насочени срещу складове на руския онлайн търговец „Уайлдберис“. Компанията потвърди, че два от нейните склада в града временно са преустановили работа, без да посочи подробности.

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"Санкт Петербург беше атакуван от безпилотни летателни апарати с военно предназначение. Ударът засегна обекти от гражданската инфраструктура", написа губернаторът Александър Беглов в социалните мрежи. Той добави, че в момента се работи по отстраняването на последиците от атаката, без да даде повече информация.

През последната седмица украински удари засегнаха няколко обекта на "Уайлдберис", включително складове, обслужващи Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че компанията съхранява и транспортира компоненти за военно оборудване, което е обект на международни санкции.

Киев заяви, че атаките са оправдан отговор на почти ежедневните руски удари с дронове и ракети срещу украински градове. Според украинските власти операцията е довела до недостиг на горива в Русия и е отслабила финансовите ѝ възможности за водене на войната.