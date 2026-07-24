След заканата на Тръмп: Десетки военни самолети с "въздушен мост" към Близкия изток (ВИДЕО)

Десетки товарни самолети на военновъздушните сили на САЩ летят от европейски бази към Близкия изток днес. Това показват данните от платформите за наблюдение на въздушния трафик. Сред тях има основно машини C-17 и други тежки транспортни самолети. Това е пълномащабен „въздушен мост“, реактивиран след срива на преговорите с Иран от юни в началото на юли.

Dozens of USAF cargo planes (C-17s and other heavy-lift) flying from European bases to the Middle East today.



It's a full-scale "airbridge" reactivated after the June ceasefire with Iran collapsed in early July.pic.twitter.com/JINinUn4F6 — Clash Report (@clashreport) July 23, 2026

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп каза в интервю за изданието "Аксиос", че сериозно обмисля да рестартира мащабните военни операции в Иран, което ще включва повече удари дори в сравнение с тези, нанасяни по време на операция "Епична ярост". "Все още не ги е заболяло", каза Тръмп пред "Аксиос", но добави, че все още не е взел окончателно решение.

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Тръмп заяви още, че ще държи Иран отговорен за всякакви атаки от страна на йеменските бунтовници хути, обявили преди дни, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. В съобщение в Трут Соушъл Тръмп посочи, че след предприетата от Вашингтон военна намеса срещу тях миналата година хутите са били започнали да действат по-отговорно. „За съжаление, сега те започват отново, като снощи обстреляха два саудитски кораба. Нека тази публикация послужи като предупреждение, че ако го направят още веднъж, САЩ ще държат Иран отговорен, тъй като хутите са креатури и/или проксита на Иран. И Иран и самите хути ще понесат сериозно наказание във военно отношение", написа той.

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Същевременно стана ясно, че десетина американски войници, тежко ранени при скорошни ирански удари, са били евакуирани от района на Близкия изток в американска военна болница в Германия. Те са сред около 100 американски военнослужещи, пострадали от началото на юли насам, макар Пентагонът да съобщава, че повечето са получили леки мозъчни сътресения и вече са се върнали на служба.