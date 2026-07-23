След като плати глоба: Танкер, считан за част от руския сенчест флот, напусна Франция

Танкерът "Деливър", който беше задържан в края на юни в Средиземно море поради подозрения, че е част от руския "сенчест флот", получи разрешение да напусне френските териториални води след заплащането на глоба от страна на собственика му за "липса на флаг", съобщиха френските власти, цитирани от Франс прес.

На 23 юни френският военноморски флот задържа петролния танкер с дължина 275 метра, плаващ под камерунски флаг, край бреговете на Сицилия в рамките на операция за "проверка на флага", предвидена в международните конвенции. Корабът, идващ от руското нефтено пристанище Приморск, близо до финландската граница, плаваше в посока Сингапур през Суецкия канал.

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"Деливър", който фигурира в списъка с "кораби, лишени от камерунския флаг", съставен на 29 май от министерството на транспорта на тази страна, беше ескортиран от френския военноморски флот до пристанището Фос-сюр-мер, близо до Марсилия. Марсилската прокуратура започна разследване за липса на флаг. Оттогава корабът беше задържан в открито море.

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На компанията, чиято собственост е корабът, е била наложена парична глоба, посочиха властите в съвместно съобщение. Размерът ѝ не се уточнява, но след плащането ѝ "задържането на кораба беше отменено (...) и „Деливър“ напусна френските териториални води", се казва в съобщението, цитирано от БТА.

Корабът фигурира от февруари 2025 г. в списъка на корабите, подложени на санкции от Европейския съюз. От септември миналата година насам Франция е задържала общо пет петролни танкера, заподозрени, че са част от този "сенчест флот".

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