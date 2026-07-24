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Голяма авария потопи Грузия в тъмнина

24 юли 2026, 6:19 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: Comfreak / Pixabay
Голяма авария потопи Грузия в тъмнина

Прекъсване на електроснабдяването засегна тази нощ обширни части от Грузия, включително столицата Тбилиси и големите градове Кутаиси и Батуми, съобщиха местни медии. Причината за прекъсването остава неясна, както и мащабът на евентуалните щети. Грузинските власти все още не са направили официално изявление по случая.

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Жител на Тбилиси съобщава: "Всички лампи започнаха да мигат като във филм на ужасите".

Според канала "Tbilisi Life" ток няма в Батуми, Кутаиси, Телави, Кобулети, Казбеги и други градове, но на някои места прекъсването е продължило само няколко минути.

Грузия многократно е изпитвала проблеми с електроснабдяването. Миналата година страната също бе засегната от широкомащабно прекъсване на електроснабдяването, а голяма част от инфраструктурата ѝ се смята за остаряла.

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Електричество Грузия без ток
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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