Голяма авария потопи Грузия в тъмнина

Прекъсване на електроснабдяването засегна тази нощ обширни части от Грузия, включително столицата Тбилиси и големите градове Кутаиси и Батуми, съобщиха местни медии. Причината за прекъсването остава неясна, както и мащабът на евентуалните щети. Грузинските власти все още не са направили официално изявление по случая.

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Жител на Тбилиси съобщава: "Всички лампи започнаха да мигат като във филм на ужасите".

Според канала "Tbilisi Life" ток няма в Батуми, Кутаиси, Телави, Кобулети, Казбеги и други градове, но на някои места прекъсването е продължило само няколко минути.

Грузия многократно е изпитвала проблеми с електроснабдяването. Миналата година страната също бе засегната от широкомащабно прекъсване на електроснабдяването, а голяма част от инфраструктурата ѝ се смята за остаряла.

Во всей Грузии отключили электричество🌚

Как сообщил чел, живущий в Тбилиси, «все лампочки замигали как в хорроре».

По данным канала Tbilisi life, света нет в Батуми, Кутаиси, Телави, Кобулети, Казбеги и других городах, но где-то сбой продлился лишь несколько минут. pic.twitter.com/NJYNn02kIE — ARSEN (@Ars7513) July 23, 2026