Тръмп заплаши Иран: Ще платите за всяка щета по кораби и товари

Иран ще бъде "финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите" в контекста на спора относно Ормузкия проток. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. "От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират", написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social.

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Очевидно Тръмп има предвид замразените ирански активи, макар че все още не е ясно на какво правно основание американският президент възнамерява да се позове за тази мярка, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

"Тези щети може да са много големи, но въпреки това е справедливо и равноправно да се направи", добави Тръмп.

Войната с Иран отново ескалира в началото на този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток.

Тръмп не спомена изрично в публикацията си този важен морски маршрут за световната търговия с петрол. Въпреки това американските въоръжени сили нанесоха многократни удари по цели в Иран през последните дни, като заявиха, че искат да предотвратят по-нататъшни атаки срещу търговски кораби и моряци.