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Нови американски удари по Иран, напрежението около Ормуз расте

24 юли 2026, 7:02 часа 271 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Нови американски удари по Иран, напрежението около Ормуз расте

За 13-а поредна нощ американската армия нанася удари срещу Иран, като уточни, че целите са военни обекти с цел ограничаване на способността на Техеран да атакува корабоплаването. Иранските държавни медии съобщиха, че американски ракети са поразили град Ахваз, близо до границата с Ирак. Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Омидие в югозападната провинция Хузестан бяха сред целите, съобщи иранската агенция Фарс, позовавайки се на властите.

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Експлозии имаше и в близост до остров Кешм, намиращ се при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас.

"Това е 13-тата поредна нощ на удари, целящи да привлекат Иран към отговорност и да намалят заплахите от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция срещу търговското корабоплаване", обяви Централното командване на въоръжените сили на САЩ в социалната платформа "X".

Конфликтът отново ескалира по-рано този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще започне да използва замразени ирански активи, "които Съединените щати притежават и контролират", за да покрие "всички и всякакви щети, нанесени на кораби, товари или каквото и да било свързано с тях" в региона.

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Кувейт под атака

Противовъздушната отбрана на Кувейт е открила огън по приближаващи ирански ракети и дронове, часове след като страната съобщи за нова атака с безпилотни летателни апарати на граничния пункт с Ирак.

"Противовъздушната отбрана на Кувейт в момента прехваща вражески ракетни и дрон атаки след неправомерната иранска агресия", заяви генералният щаб в съобщение, публикувано в социалните мрежи.

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САЩ Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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