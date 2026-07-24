Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Камарата на представителите на САЩ призова Тръмп да спре войната срещу Иран

24 юли 2026, 1:41 часа 777 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Камарата на представителите на САЩ призова Тръмп да спре войната срещу Иран

Камарата на представителите на САЩ призова президента Доналд Тръмп да спре войната срещу Иран за втори път, след като шепа републиканци подкрепиха мярката. Гласуването е до голяма степен символично, тъй като се позовава на правно противоречиви регламенти съгласно Закона за военните правомощия, за да спре президентските военни действия. Но то подчертава непопулярността на конфликта и нарастващия страх сред представителите Републиканската партия, че ще се сблъскат с негативна реакция на междинните избори през ноември. Резолюцията беше приета в четвъртък с 214 гласа „за“ и 208 „против“, като четирима републиканци я подкрепиха.

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През юни Камарата на представителите одобри подобна резолюция с подкрепата на същите четирима членове на Републиканската партия - Томас Маси, Уорън Дейвидсън, Брайън Фицпатрик и Том Барет. Около 60% от американците не подкрепят войната срещу Иран, докато едва 34% казват, че одобряват военните действия, според анкета на Quinnipiac от миналия месец. Въпреки това Камарата на представителите гласува с малка разлика в подкрепа на бюджетен план от 95 млрд. долара, насочен до голяма степен към финансиране на войната. Сенатът гласува с 49 гласа „против“ и 47 „против“ като отхвърли процедурно предложение, което би проправило пътя за окончателно гласуване по отделна резолюция за войната, целяща също така да прекрати военните действия.

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Републиканката от Мейн Сюзън Колинс, която се кандидатира за преизбиране в щат, където Тръмп губи три пъти, прекрачи партийните линии, за да гласува с демократите. Демократът от Пенсилвания Джон Фетерман гласува с републиканците. През юни Сенатът одобри подобна резолюция с 50 гласа „за“ и 48 „против“. Тръмп омаловажи перспективата за повече дипломатически преговори с Иран, тъй като подкрепяните от Иран хуси в Йемен сега заплашват корабоплаването в Червено море - алтернатива на Ормузкия проток, който остава до голяма степен затворен поради ответните мерки на Техеран.

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Доналд Тръмп Камара на представителите война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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