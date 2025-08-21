Войната в Украйна:

Левски – АЗ Алкмаар: Кога и къде да гледаме първия мач от плейофите в Лигата на конференциите?

21 август 2025, 06:00 часа 310 прочитания 0 коментара
Левски приема днес АЗ Алкмаар в един от най-важните си мачове през последните няколко сезон. „Сините“ се изправят срещу нидерландския тим в първи двубой от плейофната фаза на третия по сила турнир в Европа – Лига на конференциите. Срещата е много важна и за двата отбора, който искат на всяка цена да участват в надпреварата и през есента, тъй като това ще им гарантира доста добри финансови постъпления.

Левски – АЗ Алкмаар: Начален час и ТВ

Левски достигна до плейофите за влизане в основната фаза на Лига на конференциите, след като в третия квалификационен кръг на надпреварата отстрани азербайджанския Сабах. В последния си мач в българската Първа лига обаче момчетата на Хулио Веласкес не успяха да победят Ботев Враца като гост и двубоят приключи при резултат 0:0.

АЗ Алкмаар пък се класира за плейофите на Лигата на конференциите, след като преди това отстрани отбора на Вадуц с две победи – 3:0 и 1:0. В нидерландската Еведивизи пък тимът завърши 2:2 при визитата си на Волендам.

Левски Борислав Рупанов

В колко часа започва мачът между Левски и АЗ Алкмаар?

Двубоят между Левски и АЗ Алкмаар ще се състои тази вечер като започва в 21:00 часа. Срещата ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Феновете на „сините“ очакват с огромен интерес мача като се очаква трибуните да бъдат пълни до краен предел.

Коя телевизия ще излъчва срещата между Левски и АЗ Алкмаар?

Мачът между Левски и АЗ Алкмаар ще бъде излъчван пряко по телевизията. Каналът, който ще предава срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски АЗ Алкмаар Лига на конференциите
