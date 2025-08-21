Войната в Украйна:

Роднини на заложници притеснени, че военният натиск на Израел в Газа застрашава живота им

21 август 2025, 06:17 часа 394 прочитания 0 коментара
Роднини на заложници притеснени, че военният натиск на Израел в Газа застрашава живота им

Роднини на израелските заложници, държани от палестинската военизирана групировка "Хамас" и други ислямистки организации, участваха в демонстрация в пограничния район близо до Ивицата Газа с искане близките им да бъдат освободени, предаде ДПА.  

Шествието премина от кибуца Беери до мястото на музикалния фестивал "Нова", две от локациите, където на 7 октомври 2023 г. беше извършено ужасяващото терористично нападение на "Хамас". Проявата беше организирана в същия ден, в който армейски говорител оповести началото на следващата фаза от войната в Газа.

ОЩЕ: Бенямин Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет колкото се може по-скоро

Роднините на оставащите 50 заложници, от които за живи са смятани най-малко 20, се опасяват, че с близките им може да се случи най-лошото.

"Военният натиск не спасява заложници, а ги убива", каза Офир Браславски, баща на Ром Браславски. В началото на август "Хамас" разпространи видеозапис с младия мъж, на който той има изтощен вид и е крайно отслабнал.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"42 заложници влязоха в Газа живи, а после се върнаха в чували за трупове. Не искам детето ми да бъде 43-ият!", каза Браславски. "Детето ми е гладно, жадно, уплашено, измъчено, умиращо. И никой, никой няма право да го осъжда на смърт".

ОЩЕ: Окончателно: Израел ще изгражда селище, разделящо Западния бряг

Макабит Майер, леля на братята близнаци Гали и Зив Берман, обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че свиква още десетки хиляди резервисти "на безсмислена мисия", която застрашава живота на скъпите за нея и за другите роднини техни близки, държани все още в Газа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Хамас Заложници война Израел информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес