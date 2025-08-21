Какво става с тялото ни, ако пием бира веднага след тренировка

Въпреки че свързването на бирата с физическото възстановяване може да изглежда странно, някои проучвания показват, че тя може да има потенциално благоприятни ефекти след тренировка, стига консумацията да е умерена. Има два аспекта, подкрепени от признати доказателства, които могат да бъдат много полезни ключови моменти при консумацията на умерено количество бира, особено когато тя съдържа алкохол, без да се пренебрегват или надценяват нейните ограничения.

Хидратация с безалкохолна или лека бира

Проучване, публикувано в списанието "Journal of the International Society of Sports Nutrition", показва, че след тренировка в горещи условия консумацията на до 660 мл умерено количество бира не оказва негативно влияние върху показателите за хидратация или физиологичното възстановяване при млади, активни мъже.

Снимка: iStock

В подобни проучвания е установено, че умерената доза бира след тренировка не променя сърдечно-съдовото възстановяване или вариабилността на сърдечната честота (HRV) в сравнение с ефекта от пиенето на вода. Това предполага, че в определени ситуации бирата не компрометира възстановяването след умерена аеробна активност.

Освен това, някои експерти посочват, че бирите с ниско алкохолно съдържание могат да действат като относително хидратираща опция. Въпреки че не заместват хранителната стойност на спортните напитки, те осигуряват въглехидрати и натрий и имат мехурчета, които могат да направят рехидратацията по-приятна; нещо, което кара тялото да иска да пие повече течности.

Антиоксиданти и други ползи

Снимка: iStock

Освен хидратиращия ефект, някои съставки на бирата могат да подобрят общото здраве. Умерената, но редовна консумация на бира може да увеличи разнообразието на чревната микробиома и да подобри показателите, свързани със здравето на червата, без да повишава кардиометаболитните маркери. От друга страна, в тестове, проведени с безалкохолна бира, участниците, които са я консумирали след маратон, са показали 3,25 пъти по-ниска честота на респираторни инфекции след състезанието, както и по-ниски нива на възпаление в кръвните тестове, което се приписва на антиоксидантите, присъстващи в бирата.

Тези потенциални ползи, като хидратация или антиоксидантна сила, важат само в случаи, когато консумацията е умерена или с ниско алкохолно съдържание, и никога не трябва да се тълкуват като медицинско одобрение за консумация на бира. Винаги е препоръчително да се консултирате със специалист по диететика и хранене и да разберете дали можете да я включите в конкретната си диета. Това, което тези данни предлагат, е по-нюансиран поглед върху идеята, че пиенето на бира след тренировка винаги е контрапродуктивно или вредно, пише "Marca".