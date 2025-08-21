Войната в Украйна:

Eфектът "Якоб Ингебригтсен": 19-годишен норвежец постигна изключителен резултат на 1500 метра!

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Изглежда, че влиянието на норвежката суперзвезда в средните бягания Якоб Ингебригтсен вече започва да дава отражение. 19-годишният норвежец Хокон Мое Берг постигна изключителен резултат на 1500 метра по време на състезание в Германия в сряда вечер, спирайки хронометрите на 3:30.28 минути. Това е третото най-бързо време в историята на дисциплината при юноши до 20 години, като пред Берг са единствено Нийлс Ларос с 3:29.54 и Якоб с 3:30.28.

От известно време Берг се утвърди като сензация в норвежката атлетика, като той е двукратен европейски шампион за юноши под 20 г. Сега той направи страхотен личен резултат в коронната си дисциплина, с което покри и норматив за Световното първенство в Токио другия месец. Берг финишира втори, веднага след сънародника си и един от водещите атлети на 1500 метра в света Нарве Гиле Нордас, който се готви под ръководството на бащата на Якоб - Гьерт Ингебригтсен. 

Нордас все още не е официално избран за Световното първенство в Токио, но вероятно ще го направи чрез класиране в по ранкинг. Той има и покрит норматив за 1500 метра. Неговият резултат в Германия бе 3:30.26. До момента през сезона той имаше 3:30.73 от състезание в Чехия. Това ще бъде и последното състезание за Нордас преди Световното първенство в Токио, като той няма да води подготовка с норвежкия национален отбор, а отделно с тренировъчната група на Гьерт Ингебригтсен.

Автор: Стефан Йорданов

