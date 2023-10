Зеленски пристигна в Испания за среща на върха с европейските лидери

"Ще обърнем специално внимание на Черноморския регион, както и на съвместните ни усилия за укрепване на глобалната продоволствена сигурност и свободата на корабоплаването", написа Зеленски в социалната платформа X.

I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit.



Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home.



We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly…