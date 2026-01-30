Испания почетe жертвите от влаковата катастрофа

В испанския град Уелва беше отслужена панихида в памет на 45-те жертви на влаковата катастрофа от 18 януари, предаде БНР. 28 от загиналите са били жители на едноименната провинция. Хиляди хора изпълниха спортния дворец в Уелва, за да отдадат последна почит на жертвите на трагичния инцидент в Адамус. Испанският крал Фелипе Шести и съпругата му Летисия също присъстваха на траурната церемония. Още: 45 жертви и едно малко чудо: Кучето Боро се завърна при семейството си след 4 дни в ада (ВИДЕО)

Тежка рана, която никога няма да се затвори

Снимка: Getty images

Освен семействата на загиналите, на панихидата дойдоха и част от пострадалите във влаковата катастрофа. Някои от тях все още с шини на вратовете си, или придвижващи се с патерици. 18 от ранените все още са в болници, четирима от тях в интензивно отделение. След края на заупокойната литургия, Лилиана Саенс, дъщеря на една от загиналите в катастрофата, заяви пред хилядите присъстващи, че семействата на жертвите ще се борят да узнаят истината.

"Само истината ще ни помогне да излекуваме тази рана, която никога няма да се затвори", подчерта Саенс.

Тя благодари на жителите на Адамус, които се притекоха на помощ на пътуващите в катастрофиралите влакове, както и на екипите за спешна помощ, полицаите, пожарникарите и всички, които са помогнали в най-критичните часове след инцидента.

