Изтичане на токсично вещество уби работник в компания в Бавария

Изтичане на "токсично вещество" причини смъртта на един работник в компания в южната германска провинция Бавария, предаде ДПА, като се позова на местната полиция. Двама служители на фирмата, която рутинно работи с химикали, са загубили съзнание при инцидента. По-късно единият от тях е починал в болница. Около 30 души са пострадали, като 17 от тях са настанени в болница за по-нататъшно лечение и наблюдение.

Всички хора, които са били в обекта, са евакуирани. Властите заявиха, че няма опасност за обществеността, тъй като "токсичното вещество е останало вътре в сградата и не се е разпространило във въздуха".

Засега не е ясно за какъв точно химикал става въпрос, тъй като разследващите полицаи все още не може да влязат вътре.

Тепърва ще бъде установено дали инцидентът е бил предизвикан от техническа повреда или се дължи на човешка грешка.

Първите пожарникари описали "драматична ситуация", като се наложило няколко човека да бъдат извадени от сградата, за да бъдат спасени.